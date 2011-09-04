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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۱:۰۲

رکنی به مهر خبر داد:

تجار و بازرگانان استان البرز کارت بازرگانی دریافت می کنند

تجار و بازرگانان استان البرز کارت بازرگانی دریافت می کنند

کرج - خبرگزاری مهر: معاون توسعه تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز گفت: تجار و بازرگانان استان البرز کارت بازرگانی دریافت می کنند و سازمان بازرگانی در این خصوص با آنها همکاری می کند.

غلامرضا رکنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: تجار و بازرگانان متقاضی کارت بازرگانی در استان البرز می توانند جهت دریافت کارت بازرگانی به اتاق بازرگانی صنایع و معادن استان مراجعه کنند.

وی ادامه داد: اتاق بازرگانی صنایع و معادن البرز در آدرس کرج، خیابان درختی، بعد از سه راهی تهران، مجتمع پرنیان مستقر است.

معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز بیان کرد: متقاضیان درخواست کارت بازرگانی باید مدارک مربوطه را به همراه درخواست به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ارائه کنند.

تحویل مدارک به سازمان بازرگانی جهت تایید نهایی

این مسئول گفت: این اتاق پس از تکمیل مدارک آن را جهت بررسی و تایید نهایی به سازمان بازرگانی استان تحویل می دهد و سایر اقدامات انجام خواهد شد.

رکنی اظهار داشت: کارت بازرگانی پس از امضا توسط سازمان بازرگانی به اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اعاده و متقاضی از اتاق بازرگانی کارت صادره را دریافت می کند.

وی افزود: با ایجاد استان البرز و شروع فعالیت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان، امکان صدور و تمدید کارت بازرگانی برای تجار و بازرگانان استان فراهم شده است.

معاون تجارت خارجی سازمان بازرگانی استان البرز همچنین از صدوربیش از 170 فقره کارت بازرگانی خبرداد.

کد مطلب 1399238

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