به گزارش خبرنگار مهر، پیکان در حالی از حضور در رقابتهای لیگ برتر انصراف داده است که طی یازده دوره قهرمان این مسابقات شده بود. این تیم همچنین با 6 دوره قهرمانی در آسیا پرافتخارترین تیم قاره هم به حساب میآید.
مسئولان تیم والیبال پیکان در حالی انصراف خود را از شرکت در رقابتهای لیگ برتر اعلام کردهاند که قرار بود امسال به عنوان قهرمان آسیا در پیکارهای باشگاههای جهان شرکت کنند و دو هفته پیش آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات به طور رسمی به فدراسیون بینالمللی والیبال اعلام کرده بودند. این تیم در دوره قبل این رقابتها صاحب مدال برنز شد.
مسئولان باشگاه پیکان افزایش هزینه های تیمداری که قرارداد بالای بازیکنان بخش عمده ای از آن است را به عنوان دلیل اصلی کناره گیری از لیگ برتر والیبال اعلام کرده اند.
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