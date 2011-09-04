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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۷:۳۸

طی اعلامی رسمی؛

پیکان از لیگ برتر والیبال کنار رفت/ نماینده ایران در باشگاه‌های جهان منحل شد!

پیکان از لیگ برتر والیبال کنار رفت/ نماینده ایران در باشگاه‌های جهان منحل شد!

مسئولان باشگاه پیکان با ارسال نامه‎ای به فدراسیون والیبال کناره گیری تیم والیبال این باشگاه را از شرکت در رقابت‎های لیگ برتر اعلام کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکان در حالی از حضور در رقابت‎های لیگ برتر انصراف داده است که طی یازده دوره قهرمان این مسابقات شده بود. این تیم همچنین با 6 دوره قهرمانی در آسیا پرافتخارترین تیم قاره هم به حساب می‎آید.

مسئولان تیم والیبال پیکان در حالی انصراف خود را از شرکت در رقابت‎های لیگ برتر اعلام کرده‎اند که قرار بود امسال به عنوان قهرمان آسیا در پیکارهای باشگاه‎های جهان شرکت کنند و دو هفته پیش آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات به طور رسمی به فدراسیون بین‎المللی والیبال اعلام کرده بودند. این تیم در دوره قبل این رقابت‎ها صاحب مدال برنز شد.

مسئولان باشگاه پیکان افزایش هزینه های تیمداری که قرارداد بالای بازیکنان بخش عمده ای از آن است را به عنوان دلیل اصلی کناره گیری از لیگ برتر والیبال اعلام کرده اند.

کد مطلب 1399240

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