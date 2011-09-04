اقتدار نرم پلیس در جامعه/ رصد علل وقوع جرایم طی 10 سال گذشته

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن کارگر بعد از ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی در ارومیه، با بیان اینکه پیشگیری اجتماعی رکن اصلی کاهش بروز جرایم در جامعه است، افزود: پیشگیری اجتماعی مقدم بر پیشگیری انتظامی بوده و اقتدار نرم پلیس با رفتار درست و توسعه ارتباط با مردم محقق می شود.

وی با اشاره به اینکه اعتماد مردم باعث اقتدار نیروی انتظامی و گذر از مرحله پیشگیری به پیش بینی وقوع جرم می شود، ادامه داد: تا پایان برنامه پنجم توسعه دکترین اجتماعی نیروی انتظامی با هدف آشنایی بیشتر ماموران نیروی انتظامی با مردم و فرهنگ جامعه ایجاد و راه اندازی می شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور نقش آحاد مختلف جامعه و همراهی مردم در جهت مقابله با ناهنجاریهای اجتماعی را مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: تعامل مردم و نهادهای اجتماعی، زمینه ساز موفقیت نیروی انتظامی در رسیدن به اهداف ترسیم شده است.

رصد علل وقوع انواع جرم و بزه در کشور طی 10 سال گذشته

سردار کارگر از رصد علل وقوع انواع جرم و بزه در کشور طی 10 سال گذشته خبر داد و اظهار داشت: در این راستا همکاری و ارتباط مستمر با آموزش و پرورش و هیئت امنای مساجد جهت ارتقای سطح تعاملات با خانواده ها در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت خاص استانهای مرزی کشور و بویژه آذربایجان غربی با توجه به تنوع قومیتی و قرار گرفتن در خط مقدم تهاجم فرهنگی غرب علیه اعتقادات دینی و مذهبی، افزود: با وجود مستقل شدن فرماندهی مرزبانی از نیروی انتظامی معاونت اجتماعی در این فرماندهی نیز جهت رصد مسائل اجتماعی ایجاد می شود.

معاون اجتماعی نیروی انتظامی کشور بعد از ظهر یکشنبه جهت بررسی وضعیت نیروی انتظامی آذربایجان غربی به لحاظ ابعاد اجتماعی و ارتباطات اجتماعی فرماندهان نیروی انتظامی به این استان سفر کرده است.