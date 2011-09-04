درآمد گمرکات گیلان 13 درصد افزایش یافت

محمد بهبود آهنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت 169 میلیون و 273 هزار و 980 دلار کالا با وزن 287هزار و 985 تن از گمرکات استان گیلان (انزلی، آستارا و حسن رود) به کشورهای مختلف اعم ازآذربایجان، روسیه، امارات، عراق و غیره صادرشد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی 48 درصد و ازحیث وزن 23 درصد افزایش نشان می دهد.

وی همچنین عمده کالاهای صادر شده در این مدت را محصولات نباتی، مصنوعات ( سنگ، گچ، سیمان، سرامیک، شیشه و ... ) محصولات معدنی و غیره عنوان کرد.

ناظرگمرکات گیلان و مدیرکل گمرک بندرانزلی در ادامه از ترانزیت 226 هزار و 103 تن کالا با ارزش 238 میلیون 390 هزار و 462 دلارخبر داد و افزود: عمده کالاهای ترانزیت شده از گمرکات استان شامل آهن و مفتول کلاف، تخته و بنزین بوده و ازکشورهای روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان به گمرک انزلی وارد و ازگمرکات مرزی باشماق و دوغارون به عراق و افغانستان ترانزیت شده است که این مقدار از نظر وزنی 17 درصد کاهش و از حیث ارزش 21 درصد افزایش یافته است.

وی اظهار داشت: در پنج ماهه نخست سال جاری همچنین 145 هزار و 125 نفر از مرزهای استان گیلان وارد کشور شدند، که این تعداد افراد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 26 درصد کاهش نشان می دهد.

بهبود آهنی تعداد مسافران خروجی از کشور از طریق مرزهای استان را 151 هزار و 258 نفرعنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به پنج ماهه نخست پارسال 22 درصد کاهش داشته است.

ناظر گمرکات گیلان به میزان واردات کالا اشاره کرد و گفت: در این مدت یک میلیارد و 545 میلیون و 666 هزار و 628 دلار کالا با وزن دو میلیون و 268 هزار و 836 تن از طریق گمرکات استان وارد کشور شد که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی شش درصد افزایش و از حیث وزن 10 درصد کاهش داشته است.

وی همچنین آهن و ماشین آلات، چوب و وسایل برقی و صنعتی و محصولات شیمیایی را از جمله کالاهای وارداتی از کشورهای روسیه، قزاستان و اکراین به استان عنوان کرد و افزود: در پنج ماهه نخست امسال همچنین تعداد 110 هزارو 639 دستگاه کامیون درگمرک بارگیری شده و تعداد 740 فروند کشتی به مرزهای آبی استان وارد شده اند که این تعداد به ترتیب 23 و 19 درصد کاهش داشته است.