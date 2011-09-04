به گزارش خبرنگار مهر، علی الادیبی ظهر یکشنبه در بازدید از جامعه المصطفی العالمیه در قم و دیدار با رئیس این مرکز در سخنانی با ابراز خوشحالی از حضور در ایران و این دانشگاه بین المللی گفت: این دانشگاه بین المللی بسیار مهم و متمایز با دیگر دانشکاه‌ها است زیرا دانش پژوهانی از ملیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف را دور یکدیگر جمع کرده است.



تعلیم بدون تربیت زیانبار است



وی اظهار داشت: مخلوط کردن تعلیم با تربیت و پیش بردن پروژه علم و عمل از ویژگی‌های ممتاز این دانشگاه است که برای من بسیار مهم است زیرا تعلیم بدون تربیت فایده ای ندارد.



اروپائیان به دنبال حکمرانی بر دنیا هستند



وزیر آموزش عالی عراق با قدردانی از مسئولان ایران برای راه اندازی این دانشگاه ادامه داد: اروپائیان برای حکمرانی بر دنیا به دنبال تعمیم شیوه‌های تدریس و علوم خود به دنیا هستند و ما هم باید برای محقق ساختن اهداف و استراتژی‌های خودمان علوم را بومی سازی و اسلامی کنیم.



وی ادامه داد: کشورهایی مانند ژاپن و کره که به غرب هم وابسته نیستند رشدهای زیادی داشته‌اند اگر چه دارای تمدنی قدیمی هستند اما ایران جایگاه مخصوصی در حوزه علوم انسانی و اسلامی سازی آن دارد.



الادیبی تصریح کرد: ایران الان پروژه اسلامی کردن علوم را آغاز کرده است و امیدواریم با موفقیت جوامع اسلامی در این باره اخلاق و ایمان به دنیا منتشر و تبلیغ شود.



نیازمند ابداع روش‌های جدید تبلیغی هستیم



وی اضافه کرد: البته تبلیغ اسلام تنها به سخنرانی کردن نیست بلکه نیازمند ابداع روشهای جدید و حرفه‌ای هستیم.



وزیر آموزش عالی عراق تاکید کرد: پیشرفت در علوم و معارف اسلامی تنها محصور شدن در فقه و حلال و حرام نیست بلکه باید دستورات اسلام را برای ایجاد جامعه‌ای ایمانی و حیات معنوی بکار ببندیم.

وی اسلامی کردن علوم بسیار مهم است زیرا کشورهای اسلامی مشکلات زیادی دارند که باید در سایه حرکت‌های علمی برطرف شود.



لزوم استفاده از تجارب اسلامی



الادیبی تأکید کرد: اسلام تجارب تاریخی زیادی در اختیار ما قرار داده است که متأسفانه از آنها برای نظام سازی اسلامی در جوامع خود بهره نبرده‌ایم و آنها را به قانون تبدیل نکرده‌ایم.



وی ادامه داد: من نمی‌گویم از تجارب دیگران استفاده نکنیم بلکه باید در کنار این تجارب از دستورات اسلام و تجارب تاریخی مسلمانان نیز بهره بگیریم و علوم را بومی کنیم.



وزیر آموزش عالی عراق تاکیدکرد: برای رسیدن به اهداف اسلام از جامعه باید علوم زیادی را تغییر دهیم تا بتوانیم همانند برخی از جوامع جهان سومی رشد کرده و خود را هم ردیف کشورهای پیشرفته درآوریم.



جوامع اسلامی قدرت رهبری جهان را دارند



وی اظهارداشت: اگر چه ما جزو جهان سومی‌ها هستیم ولی می‌توانیم همانند کشورهای کره و ژاپن خود را رقیب اروپائیان قرار دهیم و بقیه جوامع را رهبری کنیم چون دینی داریم که آزادی انسان را می‌خواهد اما متأسفانه این فرهنگ پنهان است.