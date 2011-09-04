مدرسه علمیه فاطمه الزهرا (س) قائم شهر بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر، نماینده مردم مازندران در مجلس خبرگان رهبری بعد از ظهر یکشنبه در مراسم افتتاحیه مدرسه علمیه فاطمه الزهرا(س) قائم شهر افزود: در قرآن کریم بر فراگیری علم و دانش تاکید شده ولی انحصاری برای مرد و زن لحاظ نشده است.



آیت الله علی معلمی با اشاره به اینکه دین اسلام تقرب بین زن و مرد را در کنار یکدیگر آورده است، اظهار داشت: پایبندی به موازین تقوا ارفع تر بر شناخت تقوا است.

معلمی با اشاره به اینکه خلاء وجودی حوزه های علمیه خواهران در کشور احساس می شود، افزود: این خلاء در دوران پس از انقلاب تا حدودی رفع شده است.

وی با بیان اینکه در دولتهای نهم و دهم مراکز حوزوی خواهران در کشور به صورت شتابان ایجاد شده است افزود: سیل زنان مشتاق برای تحصیل در حوزه های علمیه در استان علویان و فاطیون مازندران موج می زند.

سید علی اکبر طاهایی، استاندار مازندران نیز با اشاره به اینکه تعلیم و تربیت نقش اساسی در جامعه اسلامی دارد اظهار داشت: نقش بانوان در خانواده در مراکز حوزوی بسیار اثرگذار است.

وی بیان داشت: با نگاهی به وصایا و سیره شهدا می توان درک کرد که نقش مادران و همسران شهدا در ترویج فرهنگ دینی اسلامی مفید بوده است.



استاندار مازندران با اشاره به اینکه استکبار جهانی از توسعه حوزه های علمیه در داخل و خارج از کشور بسیار ناراحت است، افزود: شعار اصلی دشمن زبون، روحانیت زدایی و روحانیت ستیزی است.

طاهایی با بیان اینکه موج بیداری اسلامی هر روز دامنه دار کشورهای جهان می شود، افزود: منشا این موجها تاثیرات عالمان دینی در منابر و سخنرانیهای مذهبی است.

وی با مثبت ارزیابی کردن احداث مدارس علمیه خواهران در استان و کشور، تصریح کرد: باید خروجی های این مدارس زنان مجتهده امین باشند که بتوانند عفاف و حجاب را برای نسل آینده ساز جامعه ترویج کنند.