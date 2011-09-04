نمایشگاه بصیرت در اردبیل دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نمایشگاه به همت اداره کتابخانه های عمومی کشور و کانون هابیلیان از امروز کار خود را آغاز کرد.

در این نمایشگاه به موضوع های بازشناسی تاریخچه منافقین، مناسبات درون فرقه ای منافقین، ترفندهای تبلیغاتی منافقین، منافقین و حزب بعث، معرفی شهدای مظلوم ترور، نقش منافقین در فتنه 88، جریان شناسی منافقین جدید و آشنایی با انحرافات فرقه بهائیت در قالب آثار مختلف پرداخت شده است.

آثار ارائه شده در 15 غرفه در قالب انواع عکس، تابلو، پوستر، نرم افزار و کتب مربوط به موضوع نمایشگاه در معرض نمایش گذاشته شده است.

در این نمایشگاه نرم افزارها و پوسترهایی با موضوع متنوع نمایشگاه به صورت رایگان بین بازدید کنندگان توزیع شده و غرفه داران به تبیین و تشریح موضوع بصیرت می پردازند.

نمایشگاه بصیرت از 13 شهریور ماه به مدت پنج روز از ساعت 9 صبح الی 19.30 برای بازدید علاقه مندان در محل کتابخانه مرکزی واقع در ورودی دیارچه شورابیل اردبیل دایر است.