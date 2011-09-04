نمایشگاه پاییزه شهرستان بجنورد گشایش یافت

معاون توسعه سازمان بازرگانی خراسان شمالی در گفتگو با خبرنگار مهر تعداد غرفه های این نمایشگاه را 200 غرفه عنوان کرد و اظهار داشت: 60 تا 70 درصد از اصنافی که در این نمایشگاه حضور دارند بومی استان هستند.

علی تمدنی ثانی کیف، کفش، لوازم‌التحریر، البسه، مواد غذایی، مواد پروتئینی، خشکبار و ... را از جمله اجناس عرضه شده در این نمایشگاه‌ عنوان و تصریح کرد: اجناس این نمایشگاه‌ها با 10 تا 15 درصد تخفیف نسبت به بازار عرضه خواهد شد.

تمدنی ثانی همچنین گفت: برای تسهیل در ایاب و ذهاب شهروندان به منظور استفاده از این نمایشگاه، سرویس‌های اتوبوس‌ پیش‌بینی شده است.

وی در خاتمه یادآور شد: این نمایشگاه از 13 لغایت 22 شهریور ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی خراسان شمالی دایر است.