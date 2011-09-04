مرتضی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر دلایلی که منجر به اتخاذ تصمیم مدیریت کارخانه ایران خودرو مبنی بر انحلال تیم والیبال باشگاه پیکان شد را تشریح کرد و اظهار داشت: با وجود صحبت های مطرح شده و تذکرات زیادی که داده بودیم به هیچ وجه نظارت کاملی روی فعالیت تیم ها و اقداماتی که از سوی مسئولان آنها برای جذب بازیکن می شود انجام نشد به گونه ای که برخی تیم ها با هزینه های بالاتر از حد عرف، اقدام به جذب بازیکنان مورد نظرشان کردند.

سرپرست تیم والیبال پیکان ادامه داد: حتی در این راستا به بازیکنان تیم پیکان هم پیشنهادهای نجومی شد که البته برخی از آنها به نتیجه هم رسید. این هدفی نیست که در والیبال دنبال می شد. این موضوع و اینکه در این شرایط هزینه تیمداری و بخصوص جذب بازیکن برای دیگر تیم ها و از جمله پیکان زیاد می شود را بارها به فدراسیون تذکر دادیم اما به آن توجهی نشد.

وی با بیان اینکه در مجموع میان مدیریت کارخانه ایران خودرو با فدراسیون والیبال اختلاف سلیقه وجود دارد، تصریح کرد: در کل با تیمی که قهرمان ایران و جهان است و جایگاهی سوم جهان را در اختیار دارد آن گونه که باید با احترام برخورد نشد. همه اینها در نهایت به این منجر شد که مدیریت کارخانه ایران خودرو تصمیم خود را بگیرد و امروز یکشنبه به طور رسمی انحلال تیم والیبال پیکان را اعلام کند.

وی با اشاره به پیشینه درخشان تیم والیبال پیکان در رقابت های باشگاهی ایران و آسیا ابراز امیدواری کرد که مسئولان فدراسیون والیبال در مقابل چنین تصمیمی بیکار ننشسته و طی برگزاری نشستی با مدیریت کارخانه ایران خودرو زمینه رابرای تغییر شرایط و حتی ادامه فعالیت تیم پیکان فراهم کند.

احدی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با توجه به اعلام انحلال پیکان تکلیف حضور این تیم در رقابت های باشگاههای جهان چه می شود؟ یادآور شد: ما دو هفته پیش آمادگی خود را برای شرکت در این مسابقات به فدراسیون جهانی والیبال اعلام کردیم اما با این شرایط نمی دانم تکلیف نماینده ایران در این رقابت ها چه می شود ضمن اینکه تا آنجا که من می دانم در صورت غیبت در این رقابت ها باید جریمه ای را به فدراسیون جهانی پرداخت کنیم. کاش هر چه زودتر انحلال پیکان از سوی مسئولان مورد رسیدگی دوباره قرار بگیرد تا حداقل سهمیه ایران در باشگاه های جهان محفوظ بماند.