رشد چهار درصدی وقایع طلاق در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، فرج الله ملکی بعد از ظهر یکشنبه در جلسه کمیته نظارت و پیگیری ثبت وقایع حیاتی مازندران از افزایش روزافزون آمار طلاق در استان ابراز نگرانی کرد و گفت: دو هزار و 546 واقعه طلاق، پنج ماهه نخست امسال در استان به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: این تعداد وقایع ثبت شده طلاق نسبت به پنجماهه سال قبل دارای چهار درصد رشد است.

مدیرکل ثبت احوال مازندران از صدور 50 هزار و 425 فقره شناسنامه مکانیزه در سطح ادارات تابعه مازندران خبر داد و افزود: 28 هزار و 757 فقره شناسنامه مکانیزه در این مدت در سطح ادارات تابعه استان نیز صادر شد.

ملکی با بیان اینکه ثبت احوال متولی تهیه آمارهای صحیح انسانی است، مهلت قانونی ثبت واقعه وفات 10 روزه بوده اعلام کرد و گفت: تاخیر در اعلام به موقع ولادت و وفات پیگرد قانونی دارد.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.