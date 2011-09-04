اجرای طرح مبارزه بیولوژیک در 500 هکتار از شالیزارهای لنگرود

رمضان بهشتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در اجرای این طرح 150 هزار کارت تریکوکارت در سه مرحله در شالیزارها رهاسازی شده است.

وی با بیان اینکه معمولا در هر هکتار 100 عدد تریکوکارت در هر مرحله رهاسازی می شود، اظهارداشت: طرح مبارزه بیولوژیک با کرم ساقه خوار برنج با هدف حفظ و سلامت محیط زیست، صرفه جویی در هزینه مصرف سموم نباتی و ارتقای کیفیت محصول اجرا می شود.

مدیرجهاد کشاورزی لنگرود با اشاره به نمونه برداری از اراضی شالیزاری ازسوی کارشناسان گفت: کارشناسان کلینک گیاهپزشکی این شهرستان با نمونه برداری از اراضی شالیزاری، طرح شبکه مراقبت از این شالیزارها را با همکاری واحد حفظ نباتات این مدیریت به اجرا گذاشته اند.

وی افزود: در این نمونه برداری ها، حالات رشد کرم ساقه خوار برنج بررسی و لاروهای زمستان گذران جمع آوری و با مشاهده شفیره، زنبورتریکوگراما برای مبارزه در اراضی رها می شود.

بهشتی ادامه داد: از بین بردن کرم ساقه خوار برنج، جلوگیری از ورود سموم خطرناک به آب، خاک و شالیزار از جمله مزایای مبارزه بیولوژیک علیه کرم ساقه خوار است.

وی همچنین به شالیکاران توصیه کرد: به جای استفاده از سموم از روش بیولوژیک برای مبارزه با کرم ساقه خوار برنج استفاده کنند.