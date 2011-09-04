دوازدهمین نشست سالانه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار می شود

سینا زعیم زاده دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دوازدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با شعار عدالت سیاسی، انتخابات مجلس وبررسی فضای سیاسی و انتخاباتی کشور در آستانه انتخابات مجلس نهم برگزار می شود.

وی تاکید کرد: شعار این نشست نقد واقع‌بینانه گامی به پیش در تحقق عدالت سیاسی' و با حضور دانشجویان بیش از 50 دانشگاه کشور در شیراز برگزار می‌شود.

دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل تصریح کرد: افرادی که تاکنون حضورشان در این نشست قطعی شده است عبارت است از غلامعلی حدادعادل، غلامحسین الهام، احمد توکلی، حسین رویوران، وحید جلیلی، حسین مظفر، روح الله حسینیان، و جمعی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از مهمان‌های دعوت شده به این نشست سالانه دانشجویی هستند.

زعیم زاده تاکید کرد: این نشست سراسری از روز چهارشنبه 16 شهریورماه لغایت شنبه 19 شهریورماه برگزار می‌شود.

وی همچنین تصریح کرد: در همین راستا نشست خبری در خصوص تبیین اهداف این نشست سالانه روز سه شنبه 15 شهریور برگزار می شود.