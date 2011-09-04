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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۵

زعیم زاده در گفتگو با مهر:

دوازدهمین نشست سالانه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار می شود

دوازدهمین نشست سالانه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل برگزار می شود

دوازدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل با حضور شخصیت های سیاسی و فرهنگی در شهر شیراز برگزار می شود.

سینا زعیم زاده دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: دوازدهمین نشست سالانه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با شعار عدالت سیاسی، انتخابات مجلس وبررسی فضای سیاسی و انتخاباتی کشور در آستانه انتخابات مجلس نهم برگزار می شود.

وی تاکید کرد: شعار این نشست نقد واقع‌بینانه گامی به پیش در تحقق عدالت سیاسی' و با حضور دانشجویان بیش از 50 دانشگاه کشور در شیراز برگزار می‌شود.
 
دبیر سیاسی اتحادیه انجمن های اسلامی دانشجویان مستقل تصریح کرد: افرادی که تاکنون حضورشان در این نشست قطعی شده است عبارت است از غلامعلی حدادعادل، غلامحسین الهام، احمد توکلی، حسین رویوران، وحید جلیلی، حسین مظفر، روح الله حسینیان، و جمعی دیگر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی از مهمان‌های دعوت شده به این نشست سالانه دانشجویی هستند.
 
زعیم زاده تاکید کرد: این نشست سراسری از روز چهارشنبه 16 شهریورماه لغایت شنبه 19 شهریورماه برگزار می‌شود.
 
وی همچنین تصریح کرد: در همین راستا نشست خبری در خصوص تبیین اهداف این نشست سالانه روز سه شنبه 15 شهریور برگزار می شود.
کد مطلب 1399256

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