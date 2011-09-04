پرداخت 100 میلیارد تومان از بدهی دولت به کارخانجات صنایع لبنی

به گزارش خبرنگار مهر، صادق خلیلیان در جمع خبرنگاران درباره اعتراض کارخانجات صنایع لبنی و دامداران درباره یارانه شیر و بدهی دولت، اظهار داشت: با توجه به اینکه یارانه شیر برداشته شده است، در هر استان یک هیئت قیمت شیر را برای فروش به کارخانجات تعیین می کنند تا از تولید در کارخانجات و دامداری ها حمایت شود و با قیمتهای مناسبی به دست مردم برسد.

وزیرجهاد کشاورزی افزود: وزارت جهاد کشاورزی هم از فروردین ماه واردات شیرخشک صنعتی را به کشور ممنوع اعلام کرده است و اجازه استفاده از شیر خشک صنعتی را به کارخانجات نمی دهد.

خلیلیان تصریح کرد: با توجه به اینکه دولت حمایت 250 میلیارد تومانی برای بخش دامداری در نظر گرفته است، پیش بینی می‌شود که این کمک به توسعه دامداری‌ها کمک کند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت به دنبال این است که بدهی خود را به کارخانجات بپردازد که تاکنون هم 100 میلیارد تومان از بدهی ها را پرداخت کرده است.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به امضای تفاهم نامه همکاری بین ایران و ارمنستان، گفت: در چهارچوب این تفاهم نامه بین دو کشور، امیدواریم که سطح تبادلات به 200 میلیون دلار برسد.