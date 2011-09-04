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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۶

در گفتگو با مهر اعلام شد:

درخواست لغو جلسه چهارشنبه اصلاح قانون کار/ برگزاری نشست مشترک کارگران

درخواست لغو جلسه چهارشنبه اصلاح قانون کار/ برگزاری نشست مشترک کارگران

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور از درخواست نمایندگان کارگری کشور برای لغو نشست روز چهارشنبه اصلاح قانون کار خبر داد و گفت: 16 و 17 ماه جاری جلسه مشترک روسای کانون‌های عالی سراسر کشور برگزار می‌شود.

اولیا علی بیگی در گفتگو با مهر با اعلام اینکه احتمالا نشست روز چهارشنبه هفته جاری شورای عالی کار برای بررسی پیش نویس اصلاح قانون کار لغو خواهد شد، گفت: به دلیل تداخل نشست شورای عالی کار با نشست روسای کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار 31 استان کشور از وزیر کار درخواست لغو نشست شده است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور با تاکید بر اینکه نشست روز سه شنبه هفته جاری برگزار و نمایندگان کارگری نیز در آن حضور خواهند یافت، اظهار داشت: روز سه شنبه درباره نشست روز چهارشنبه و لغو آن تصمیم گیری خواهد شد.

علی بیگی همچنین از برگزاری نشست سراسری روسای کانون‌های عالی شوراهای اسلامی کار کشور در روزهای 16 و 17 شهریورماه سالجاری در همدان خبر داد و گفت: مطالبات صنفی جامعه کارگری در نشست 31 استان مطرح و پیگیری می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: همچنین از مدیران کل سازمان‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دعوت شده است تا در نشست سراسری استانها حضور پیدا کنند.

این مقام مسئول کارگری کشور افزود: موضوع مربوط به اصلاح قانون کار و مطالبات جامعه کارگری از انجام اصلاحات در قانون کار به همراه بررسی وضعیت استقلال سازمان تامین اجتماعی در نشست مشترک روسای استان‌ها مطرح می شود.

علی بیگی ادامه داد: با توجه به اینکه اخیرا ادغام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شده است، به دنبال تاکید بر حفظ استقلال صندوق تامین اجتماعی به عنوان یک صندوق بین النسلی و غیردولتی هستیم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور بیان داشت: هرگونه تحرکاتی که به وضعیت صندوق تامین اجتماعی خدشه وارد کند، خلاف اصل 44 قانون اساسی است.

کد مطلب 1399259

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