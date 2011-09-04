  1. سیاست
  2. سایر
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۰۷

احمدی‌نژاد مورد استقبال رسمی رئیس‌جمهور تاجیکستان قرار گرفت

احمدی‌نژاد مورد استقبال رسمی رئیس‌جمهور تاجیکستان قرار گرفت

مراسم استقبال رسمی از محمود احمدی‌نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران توسط امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در کاخ ملت دوشنبه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین استقبال رسمی از رئیس جمهور کشورمان، پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، روسای جمهور دو کشور از یگان ویژه بازدید کرده و سپس هیئت‌های عالی‌رتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.

روسای جمهور ایران و تاجیکستان تا لحظاتی دیگر در مذاکرات دوجانبه شرکت کرده و مهم‌ترین مسایل دوجانبه منطقه‌ای و بین‌المللی را مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهند داد.

همچنین رئیس‌‌جمهور قرار است صبح فردا (دوشنبه) با حضور در محل نیروگاه برق آبی "سنگ توده 2"، این نیروگاه که توسط متخصصان ایرانی احداث شده است را افتتاح کند.

کد مطلب 1399260

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها