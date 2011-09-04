به گزارش خبرگزاری مهر، در آیین استقبال رسمی از رئیس جمهور کشورمان، پس از نواخته شدن سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری تاجیکستان، روسای جمهور دو کشور از یگان ویژه بازدید کرده و سپس هیئتهای عالیرتبه همراه را به یکدیگر معرفی کردند.
روسای جمهور ایران و تاجیکستان تا لحظاتی دیگر در مذاکرات دوجانبه شرکت کرده و مهمترین مسایل دوجانبه منطقهای و بینالمللی را مورد بحث و تبادلنظر قرار خواهند داد.
همچنین رئیسجمهور قرار است صبح فردا (دوشنبه) با حضور در محل نیروگاه برق آبی "سنگ توده 2"، این نیروگاه که توسط متخصصان ایرانی احداث شده است را افتتاح کند.
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