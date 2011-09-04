مراسم اختتامیه مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان برگزار شد

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به کره‌جنوبی، مراسم اختتامیه سیزدهمین دوره رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان در دایگو یکشنبه شب با حضور مسئولین فدراسیون جهانی دوومیدانی و در حضور 6 هزار تماشاچی در استادیوم بزرگ این شهر برگزار شد.

در این مراسم "آوین دیاک" رئیس فدراسیون جهانی دوومیدانی به همراه رئیس فدراسیون دوومیدانی کره گزارشی کوتاه از بازیها را ارائه کردند. سپس پرچم بازیها پائین آمد و طی مراسمی در دستان مسئولین به گردش در آمد. پس از آن دیاک پرچم رقابتهای دوومیدانی قهرمانی جهان را به رئیس فدراسیون دوومیدانی روسیه داد. روسیه میزبان چهاردهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان در سال 2013 است. مسکو شهر برگزیده این کشور برای برگزاری این دیدارهاست.

در ادامه آئین اختتامیه این بازیها داوطلبان با در دست داشتن پرچم 202 کشور رژه پایانی را رفتند. تمام داوطلبان و کارکنان این رقابتها که بیش از سه هزار نفر می شدند در زمین رژه رفتند. "ساربی" نماد بازیها هم در زمین این رقابتها با ورزشکاران خداحافظی کرد. با اجرای چند تن از هنرمندان کره جنوبی استادیوم بزرگ دایگو نزدیک به 20 دقیقه با مراسم آتش بازی نورانی شد.

سیزدهمین دوره مسابقات دوومیدانی قهرمانی جهان با حضور دو هزار ورزشکار از 202 کشور جهان از 5 تا 13 شهریور ماه در دایگو کره جنوبی برگزار شد.