به گزارش خبرگزاری مهر، حسن فرازنده خالدی افزود: هنر یکی از ابزارهای کارآمد در زمینه‌های آموزشی و تربیتی است که می‌تواند مفاهیم دینی و انسانی را به خوبی انعکاس دهد و جامعه را به رشد و شکوفایی برساند.



وی در خصوص نحوه برگزاری جشنواره هنری دانش‌آموزان اظهار داشت:این جشنواره از 14 تا 23 شهریور ماه جاری در دو بخش پسران و دختران با شرکت یک هزار و 350 دانش‌آموز سراسر کشور در رشته‌های هنرهای آوایی، هنرهای دستی و تجسمی، هنرهای نمایشی و ساخت فیلم کوتاه در اردوگاه تربیتی شهید رجایی واقع در باغرود نیشابور برگزار می شود.



خالدی با اعلام اینکه این مسابقات در سطوح مدرسه‌، منطقه‌، شهرستان‌ و استان برگزار شده و پذیرفته‌شدگان آن به مرحله کشوری راه یافته‌اند، تصریح کرد: موضوعات این جشنواره شامل، یادواره سال 89 با عنوان همت مضاعف، کار مضاعف، سوالات رییس‌جمهور در ابتدای سال تحصیلی 90-89 در مراسم بازگشایی مدارس با عنوان پرسش مهر و دیگر موضوعات آزاد است.



وی ،تقویت باورها و آموزه‌های دینی، روحیه مسوولیت‌پذیری و‌ خودباوری در دانش‌‌آموزان، مشارکت‌ آنها در فعالیت‌های گروه هنری‌ و جهت دادن این فعالیت‌ها، ایجاد زمینه برای ظهور و بروز استعدادهای نهفته دانش‌آموزان در زمینه‌های هنری، ارتقای سواد بصری و هنری آنها و معرفی آثار ارزشمند دانش‌‌‌آموزان در زمینه‌های سرود، تئاتر، فیلم‌ و هنرهای دستی و تجسمی را از جمله اهداف این جشنواره برشمرد.