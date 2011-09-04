رشد 200 درصدی جایگاه های سی ان جی در استان البرز

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشد تعداد جایگاه های سی ان جی در استان البرز نسبت به ابتدای واگذاری امور CNG به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکت گازخودرو ( آذرماه 1388 ) دارای رشدی 200 درصدی بوده است.

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی استان البرز ادامه داد: این امر مهم با همت و تلاش بی وقفه مسئولان این شرکت و سایر سازمانهای ذیربط محقق شده است.

این مسئول بیان کرد: سه باب جایگاه CNG در شهرستانهای ساوجبلاغ و کرج استان البرز افتتاح شده است.

وی عنوان کرد: جایگاه های سی ان جی هشتگرد ( بلوار سپاه )، باران2 ( مشکین دشت) و عیوض خانی کمالشهر به طور مشترک مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفته اند.

فرصت شغلی برای 15 نفر ایجاد شد

شکوری اضافه کرد: این جایگاه ها با هزینه ای معادل بیست و هفت میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای 15 نفر مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفتند.

این مسئول گفت: با افتتاح این جایگاه ها تعداد جایگاه های سی ان جی استان البرز به 30 جایگاه و 34 کمپرسور افزایش یافته است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در جشنواره شهید رجایی استان البرز رتبه کسب کرده است.

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ و شهردار هشتگرد ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، کسب مقام ممتاز و برتر اولین جشنواره شهید رجایی استان البرز توسط این منطقه را به وی تبریک گفتند.