  1. استانها
  2. البرز
۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۰۱

شکوری به مهر خبر داد:

رشد 200 درصدی جایگاه های سی ان جی در استان البرز

رشد 200 درصدی جایگاه های سی ان جی در استان البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت پخش فرآورده های نفتی استان البرز از رشد 200 درصدی جایگاه های سی ان جی در این استان نسبت به ابتدای واگذاری امور CNG به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران خبر داد.

ابراهیم شکوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: رشد تعداد جایگاه های سی ان جی در استان البرز نسبت به ابتدای واگذاری امور CNG به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از شرکت گازخودرو ( آذرماه 1388 ) دارای رشدی 200 درصدی بوده است.

مدیرعامل پخش فرآورده های نفتی استان البرز ادامه داد: این امر مهم با همت و تلاش بی وقفه مسئولان این شرکت و سایر سازمانهای ذیربط محقق شده است.

این مسئول بیان کرد: سه باب جایگاه  CNG در شهرستانهای ساوجبلاغ و کرج استان البرز افتتاح شده است.

وی عنوان کرد: جایگاه های سی ان جی هشتگرد ( بلوار سپاه )، باران2 ( مشکین دشت) و عیوض خانی کمالشهر به طور مشترک مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفته اند.

فرصت شغلی برای 15 نفر ایجاد شد

شکوری اضافه کرد: این جایگاه ها با هزینه ای معادل بیست و هفت میلیارد ریال و ایجاد فرصت شغلی برای 15 نفر مورد افتتاح و بهره برداری قرار گرفتند.

این مسئول گفت: با افتتاح این جایگاه ها تعداد جایگاه های سی ان جی استان البرز به 30 جایگاه و 34 کمپرسور افزایش یافته است.

شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز در جشنواره شهید رجایی استان البرز رتبه کسب کرده است. 

فرماندار شهرستان ساوجبلاغ و شهردار هشتگرد ضمن تقدیر از زحمات و تلاشهای مدیر شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز، کسب مقام ممتاز و برتر اولین جشنواره شهید رجایی استان البرز توسط این منطقه را به وی تبریک گفتند.

کد مطلب 1399265

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها