افزایش نرخ دیه منجر به بروز جنگ روانی در بخش حمل و نقل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، ارسلان فتحی پور به صراحت از تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی انتقاد کرد و گفت: فرار از بیمه مهمترین ایراد اجرای این نوع دیه است.

فتحی پور افزود: دولت و وزارت جهاد کشاورزی نرخ شتر را در کمیسیون های تخصصی بررسی و مشکلات اجرای دیه 90 میلیون تومانی را تعیین کرده است.

وی یادآور شد: ‌فرار از بیمه را از مهمترین معایب اجرای دیه 90 میلیونی دانست و اظهار داشت: به طور عام برخی افراد در جامعه از تحت پوشش قرار گرفتن بیمه خودداری می کنند و افزایش نرخ دیه این امر را تشدید می دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه به اینکه در سالجاری قانون هدفمندی یارانه ها اجرایی شده افزایش قیمت ها در بخش های دیگر به صلاح نیست.

فتحی پور با بیان آنکه بهتر بود رشد نرخ دیه در دوره های قبل انجام می شد،اظهار داشت: تعیین نرخ دیه 90 میلیون تومانی در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی نرخ هر نفر شتر را 56 میلیون تومان اعلام کرده بود .

وی اظهار امیدواری کرد: دولت با هماهنگی مجلس شورای اسلامی اقدام مناسبی در این خصوص انجام داده و قانون را تصویب کند.

