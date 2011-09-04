اخبار کوتاه ورزشی البرز

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم والیبال جوانان استان البرز با حضور در مسابقات قهرمانی منطقه 3 کشور به مصاف حریفان خود می رود.

این مسابقات به میزبانی شهر ماسال از توابع استان گیلان و در دو گروه چهار تیمی انجام می گیرد که در گروه اول بازیها تیمهای گیلان، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان قرار دارند.

در گروه دوم نیز تیمهای اردبیل، قزوین، آذربایجان شرقی و البرز قرار گرفته اند.

در اولین روز این رقابتها در نوبت صبح تیمهای البرز با اردبیل و آذربایجان شرقی با قزوین به مصاف یکدیگر می روند و در نوبت ظهر تیمهای زنجان،آذربایجان غربی و گیلان، کردستان با هم دیدار می کنند.

رضا ارغوانی سرمربی، محمدرضا کشوری مربی و حمید کریمی سرپرست تیم اعزامی البرز به این مسابقات هستند.

برگزاری مسابقات فوتسال جام رمضان در فردیس

مسابقات فوتسال جام رمضان در فردیس با مشخص شدن تیمهای برتر پایان یافت.

در این مسابقات که در رده سنی آزاد و در سالن ارم فردیس برگزار شد، 30 تیم و مجموعا 300 ورزشکار حضور پیدا کردند که در پایان تیم هفت جوی مقام اول و تیم هنرمندان مقام دوم مسابقات را از آن خود کردند.

رضا شش بلوکی مسئولیت برگزاری این مسابقات را برعهده داشت.



حضور بوکسورهای ساوجبلاغی در تیم منتخب البرز

بوکسورهای ساوجبلاغ در تیم منتخب البرز حضور یافتند و در قالب این تیم به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند.

تیم بوکس شهرستان ساوجبلاغ به سرپرستی رضا جمشیدی و مربیگری رامین جمشیدی در مسابقات انتخابی استان البرز شرکت کرده است.

این تیم موفق شد در وزن 64 کیلوگرم توسط پیمان نظری و 75 کیلوگرم توسط امید قنبری مقام اول و پیمان مرادی مقام دوم را به دست بیاورد.

این مسابقات در رده سنی بزرگسالان و شرکت 12 تیم و 40 ورزشکار برگزار شد که نفرات فوق در قالب تیم استان البرز به مسابقات قهرمانی کشور اعزام خواهند شد.



برگزاری کلاس مربیگری توجیهی ایروبیک در استان البرز

یک دوره کلاس مربیگری توجیهی ایروبیک ویژه بانوان در استان البرز برگزار شد.

این کلاس به منظور تکمیل کادر مربیان تحصیل کرده در رشته تربیت بدنی برگزار شد و در ادامه آن برگزاری کلاس درجه 3 ایروبیک با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی کرج انجام شد.