به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسی پور در حاشیه بازدید از طرح‌های عمرانی منطقه پردیسان، هدف از این بازدید را ارزیابی آخرین وضعیت پیشرفت پروژه‌های عمرانی در حال احداث عنوان و اظهار داشت: در این بازدید‌ها مسائل، مشکلات و نواقص طرح‌های عمرانی از نزدیک مورد بررسی قرار گرفته و دستورات و تذکرات لازم جهت تسریع در پیشرفت فعالیت ها داده می شود.



وی با اشاره به بازدید انجام شده از روند ساخت ورودی اصلی منطقه پردیسان تصریح کرد: تلاش می شود تا این مسیر 3 کیلومتری، به زودی تکمیل و در اختیار مردم قرار گیرد.



موسی‌پور احداث تقاطع غیر هم سطح را از جمله نیازهای تکمیل کننده ورودی پردیسان دانست و افزود: با پایان یافتن تملک اراضی مورد نیاز، به زودی عملیات اجرایی این طرح آغاز خواهد شد.



وی در ادامه با اشاره به پیشرفت 70 تا 80 در صدی 6 مسجد در حال احداث در منطقه پردیسان گفت: این مساجد تا سالگرد سفر مقام معظم رهبری تکمیل و تحویل اهالی خواهد شد.



وی افزود: مساجد شش گانه در مجموع با صرف 2.5 میلیارد تومان اعتبار و در زمینی به مساحت 6 هزار متر مربع و 4200 متر مربع زیر بنا احداث می شوند.



5 بوستان محلی در منطقه پردیسان احداث می شود



در ادامه استاندار قم در بازدید از بوستان های در حال احداث منطقه پردیسان، فضای سبز را از نیازهای ضروری منطقه عنوان و از ساخت 5 بوستان محلی در پنج نقطه پردیسان خبر داد و افزود: این مراکز نیز تا پایان مهرماه قابل بهره برداری است.



وی اظهار داشت: این 5 بوستان در مجموع 36 هزار متر مربع مساحت داشته و با 2 میلیارد تومان اعتبار از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری و سایر منابع مالی شهرداری انجام می‌شوند.



طرح ساماندهی شهید گمنام منطقه پردیسان هر چه سریعتر پایان یابد



موسی پور همچنین با حضور در مزار شهید گمنام مدفون در منطقه پردیسان، بر لزوم تسریع در اتمام ساخت یادمان شهید و ساماندهی و ایجاد فضای سبز محوطه اطراف این مکان تاکید کرد.