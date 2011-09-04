نمایشگاه کشوری صنایع دستی در کرمانشاه گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه عصر یکشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه کرمانشاه هنرمندان و صنعتگران دستی سراسر کشور آثار مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی نفیس خود را در قالب 150 غرفه به مدت یک هفته درمعرض بازدید و خرید مردم کرمانشاه قرار داده‌اند.

جلیل رحیمی افزود: در این غرفه‌ها انواع صنایع دستی به صورت نمایشگاهی، کار عملی و فروش در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و 50 غرفه نمایشگاه به هنرمندان و صنعتگران استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه که هنرمندان استان‌های مختلف و شاخص کشور در صنایع دستی حضور دارند از امروز تا 19 شهریور ماه به مدت شش روز در دونوبت صبح و عصر در یکی از پربازدیدترین مناطق استان کرمانشاه پذیرای علاقمندان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از همراهی همه استان‌ها و مسئولان مختلف استانی در برپایی این نمایشگاه تقدیر کرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی کرمانشاه نیز در گفتگو با مهر برپایی این نمایشگاه در اندازه سراسری و ملی در استان را حرکتی ارزنده و اتفاقی مهم و فرهنگی برای ارتقاء جایگاه صنایع دستی و بستر سازی برای فروش تولیدات کارگاهی صنعتگران استان و کشور دانست.

نصرت الله سپهر افزود: در سطح استان کرمانشاه قریب به 40 هزار صنعتگر در 250 رشته صنایع دستی فعالیت دارند که برپایی این نمتایشگاه‌ها در سطح ملی در استان و سایر مناطق کشور سهم به سزایی در تشویق و توسعه فعالیت آنان ایفا خواهد کرد.