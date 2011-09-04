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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۴۵

درقالب 150غرفه/

نمایشگاه کشوری صنایع دستی در کرمانشاه گشایش یافت

نمایشگاه کشوری صنایع دستی در کرمانشاه گشایش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه صنایع دستی با حضور هنرمندان صنایع دستی سراسر کشور در میدان آیت الله کاشانی، جنب مجتمع بزرگ ارگ کرمانشاه افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه عصر یکشنبه در حاشیه این نمایشگاه گفت: در نمایشگاه کرمانشاه هنرمندان و صنعتگران دستی سراسر کشور آثار مختلف صنایع دستی و هنرهای سنتی نفیس خود را در قالب 150 غرفه به مدت یک هفته درمعرض بازدید و خرید مردم کرمانشاه قرار داده‌اند.

جلیل رحیمی افزود: در این غرفه‌ها انواع صنایع دستی به صورت نمایشگاهی، کار عملی و فروش در معرض دید علاقمندان قرار گرفته و 50 غرفه نمایشگاه به هنرمندان و صنعتگران استان کرمانشاه اختصاص یافته است.

وی ادامه داد: این نمایشگاه که هنرمندان استان‌های مختلف و شاخص کشور در صنایع دستی حضور دارند از امروز تا 19 شهریور ماه به مدت شش روز در دونوبت صبح و عصر در یکی از پربازدیدترین مناطق استان کرمانشاه پذیرای علاقمندان است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از همراهی همه استان‌ها و مسئولان مختلف استانی در برپایی این نمایشگاه تقدیر کرد.

معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی میراث فرهنگی کرمانشاه نیز در گفتگو با مهر برپایی این نمایشگاه در اندازه سراسری و ملی در استان را حرکتی ارزنده و اتفاقی مهم و فرهنگی برای ارتقاء جایگاه صنایع دستی و بستر سازی برای فروش تولیدات کارگاهی صنعتگران استان و کشور دانست.

نصرت الله سپهر افزود: در سطح استان کرمانشاه قریب به 40 هزار صنعتگر در 250 رشته صنایع دستی فعالیت دارند که برپایی این نمتایشگاه‌ها در سطح ملی در استان و سایر مناطق کشور سهم به سزایی در تشویق و توسعه فعالیت آنان ایفا خواهد کرد.

کد مطلب 1399278

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