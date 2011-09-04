تیم ووشو بانوان ایران مقابل ترکیه به برتری دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی بانوان و آقایان ترکیه که برای برگزاری دو دیدار دوستانه مقابل تیم ملی کشورمان به ایران سفر کرده اند عصر امروز یکشنبه اولین دیدار خود را برگزار کردند.

ابتدا تیم چهار نفره بانوان ایران مقابل تیم بانوان ترکیه ایستاد که در هر 4 وزن صاحب پیروزی شد. الهه منصوریان در وزن 52- کیلوگرم مقبال "سدا اوروغلو" در وزن 56 کیلوگرم راضیه طهماسبی در پیکار "آیلا ییلدریم" در وزن 60 کیلوگرم مریم هاشمی در مصاف با "سونیا کلیک" و ملیحه فضلی در وزن 70 - کیلوگرم مقابل "الیس کلش" به برتری دست پیدا کردند.

تیم ووشو مردان کشورمان امشب مقابل تیم مردان ترکیه به میدان خواهد رفت. دومین دیدار تدارکاتی این تیم ها عصر دوشنبه در خانه ووشو برگزار خواهد شد.