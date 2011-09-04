کشف 3000 دستگاه گیرنده امواج ماهواره ای در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جدیدی عصر بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین طی این مدت دو هزار و 905 قرص روانگردان و 62 هزار و 196 پاکت سیگار خارجی توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شد.
وی با اشاره به فوت 17 نفر در سوانح رانندگی آذربایجان غربی طی هفته گذشته، اظهار داشت: از این تعداد 12 نفر در تصادفات برون شهری و پنج نفر بر اثر وقوع 11 تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان و پنج تصادف فوتی در محدوده شهرها جان خود را از دست داده اند.
رئیس مرکز اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در این مدت 162 تصادف جرحی درون شهری و مجروحیت 150 نفر گزارش شده است، ادامه داد: همچنین 74 تصادف جرحی در محورهای ارتباطی استان بوقوع پیوسته و در این راستا 168 نفر مجروح شده اند.
سرهنگ جدیدی اظهار داشت: طی یک هفته گذشته 16 فقره سرقت از منزل، 10 فقره سرقت اتومبیل، پنج فقره سرقت مغازه، 24 مورد سرقت از اماکن خصوصی توسط پلیس کشف شده و 45 معتاد، 69 قاچاقچی مواد مخدر و 82 نفر قاچاقچی کالا در استان دستگیر شده است.
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