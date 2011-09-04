کشف 3000 دستگاه گیرنده امواج ماهواره ای در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی جدیدی عصر بعد از ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: همچنین طی این مدت دو هزار و 905 قرص روانگردان و 62 هزار و 196 پاکت سیگار خارجی توسط ماموران نیروی انتظامی کشف و ضبط شد .

وی با اشاره به فوت 17 نفر در سوانح رانندگی آذربایجان غربی طی هفته گذشته، اظهار داشت: از این تعداد 12 نفر در تصادفات برون شهری و پنج نفر بر اثر وقوع 11 تصادف فوتی در محورهای مواصلاتی استان و پنج تصادف فوتی در محدوده شهرها جان خود را از دست داده اند .

رئیس مرکز اطلاع ‌رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با بیان اینکه در این مدت 162 تصادف جرحی درون شهری و مجروحیت 150 نفر گزارش شده است، ادامه داد: همچنین 74 تصادف جرحی در محورهای ارتباطی استان بوقوع پیوسته و در این راستا 168 نفر مجروح شده اند .