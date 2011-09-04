وزیر کشاورزی ارمنستان از مزرعه زیتون فدک قم بازدید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرگو کاراپتیان و هیئت همراه روز یکشنبه با حضور در مزرعه زیتون فدک قم از بخش‌های مختلف این مزرعه بازدید و از نزدیک در جریان چگونگی تولید و فرآوری زیتون قرار گرفت.



مدیر مزرعه زیتون فدک در این بازدید توضیحاتی را در خصوص فعالیت های صورت گرفته در این مزرعه از ابتدای تاسیس تا کنون ارائه نمود.



احمد بلند نظر طی سخنانی با اشاره به طریقه برداشت زیتون، کنسرو نمودن این محصول، کلکسیون زیتون و تعداد ارقام آن اظهار داشت: محصول زیتون تولیدی در این مزرعه کاملا ارگانیک بوده و در دوره 16 ساله هیچ گونه سم پاشی و استفاده از کود شیمایی در این مزرعه صورت نگرفته است.



وی در ادامه سخنان خود به مقایسه کشت زیتون و پسته پرداخت و بیان داشت: کشت زیتون نسبت به پسته دارای صرفه اقتصادی بیشتری است و با توجه به نیاز کشور به روغن زیتون و مصرف کمتر آب نسبت به پسته به نظر می‌رسد کشت این محصول به لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه باشد.



وزیر کشاورزی ارمنستان پس از بازدید از بخش‌های مختلف مزرعه با حضور در کارخانه تولید زیتون و آزمایشگاه با نحوه فرآوری زیتون آشنا شد.

در این بازدید سفیر ارمنستان در ایران، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قم، کارشناس دفتر امور بین الملل و سازمان های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی، مسئول تشریفات دفتر امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و ارمنستان، دبیر کل اتاق بازرگانی ایران و ارمنستان و معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان قم حضور داشتند.