اجرای راه آهن تهران - همدان 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، کرم رضا پیریایی ظهر یکشنبه در همایش بزرگ اداری استان همدان که در ورزشگاه شش هزارنفری همدان برگزار شد، افزود: روند اجرای این پروژه هر هفته از سوی وزارت راه و ترابری پیگیری می شود.

اوی افزود: ین طرح از اراک تا ملایر در نوبت بهره برداری قرار دارد و در دولت نهم و دهم نیز سرعت اجرای پروژه افزایش پیدا کرده است.

پیریایی در ادامه تاکید کرد: مدیران و نخبگان و افرادی که در مهندسی امور سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و اطلاع رسانی نقش ایفا می کنند باید از ظرفیت‌های استان همدان برای خدمت به مردم بهره بگیرند.

وی با بیان اینکه بسترهای لازم برای کارکردهای بزرگ در استان همدان فراهم است، اظهار داشت: انسجام، وحدت و پشتکار در مدیران، نمایندگان، ائمه جمعه و کارمندان ادارات استان همدان وجود دارد و این امر در رفتار عموم مجموعه‌های اداری و اجرایی استان همدان قابل مشاهده است.

مدیران باید با اهداف و چگونگی اجرای برنامه پنجم توسعه آشنا باشند

کرم‌رضا پیریایی با تأکید بر اینکه تمامی کارمندان و مدیران استان باید با اهداف و چگونگی اجرای برنامه پنجم توسعه آشنا باشند، افزود: این افراد باید با نگاه به گذاشته افتخارآمیز استان، به راه‌های تحقق سند چشم انداز 1404 کشور در ایفای نقش خود واقف باشند.

پیریایی با تاکید بر نگاه عادلانه به تمامی شهرستان‌ها یادآور شد: انسجام و وحدت در شهرستانهای استان همدان بیش از پیش تحقق یافته و نگاه شهرستانها به یکدیگر نگاه اخوت و برادری است.

وی با بیان اینکه ظرفیت‌های همدان در بخش های فرهنگ، هنر و تاریخ در دست متخصصان و کارشناسان با کفایتی است، گفت: این افراد آنرا به عنوان استانی پیشرو در کشور تبدیل خواهند کرد.

پیریایی در ادامه اظهار داشت: نباید گناه نابخشودنی تفرقه بر مجموعه استان راه یابد و باید بر مبنای اتحاد و انسجام حرکت کرد.

استاندار همدان با اشاره به سفر دور سوم هیئت دولت به استان همدان افزود: مصوبات این سفر باید با تلاش معاون برنامه‌ریزی و راهبردی ریاست جمهوری شکلی قطعی‌تر به خود بگیرد چرا که قطعیت زمان اجرای مصوبات بسیار مهم است.

بسترهای لازم برای توسعه همدان فراهم است

کرم‌رضا پیریایی چشم‌انداز توسعه استان همدان را مثبت ارزیابی کرد و گفت: بسترهای لازم برای توسعه همدان فراهم است.

پیریایی با بیان اینکه دوره قهرمانگرایی و انجام کارهای یادگاری به اتمام رسیده، یادآور شد: باید تمامی افراد در فرهنگ سازی ایجاد عزم و کار مضاعف شرکت کنند.

وی گفت: انجام کارهای بزرگ و اجرای طرح ها به صورت منسجم، منحصر به ولایت مداری، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی و سربازی رهبر معظم انقلاب است.

استاندار همدان ا اشاره به اینکه رهبری حبل المتین اتصال در تمامی زمینه ها است، عنوان کرد: همانطور که گسترش دانشگاه ها در پیشرفت اثرگذار است،‌ افزایش تولیدات رادیو و تلویزیونی هم مؤثر است و 24 ساعته شدن شبکه استانی همدان می تواند به تحقق اهداف کلان استان همدان کمک کند.