پیروزی شهید منصوری و فولاد ماهان/ پرسپولیس چسبید ته جدول!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 17 امروز یکشنبه با برگزاری چهار بازی آغاز شد که طی آن تیم‌های فولادماهان اصفهان، شهید منصوری قرچک و راه ساری مقابل حریفان خود به برتری رسیدند و دیدار تیم‌های گسترش فولاد تبریز و شرکت ملی حفاری ایران نیز به نتیجه تساوی یک بر یک انجامید.

در حساس‌ترین دیدار امروز تیم فولادماهان اصفهان در سالن پیروزی این شهر به مصاف علم و ادب مشهد رفت و توانست با برتری 4 بر صفر مقابل این تیم به اوضاع خود در جدول رده بندی سروسامان بخشد. برای فولاد ماهان در این بازی خانگی محمد طاهری، علی اصغر حسن‌زاده، سیسو و مجید رئیسی گل زدند و تیم‌شان را به یک پیروزی پرگل رساندند.

شهید منصوری از دیگر تیم‌های پیروز دیدارهای امروز بود که موفق شد در سالن فدراسیون هندبال با نتیجه 8 بر 3 پرسپولیس را از پیش رو بردارد و با تفاضل گل بهتر نسبت به فولاد ماهان صدرنشین جدول رده بندی شود. برای شهید منصوری در این بازی خارج از خانه احمد اسماعیل‌پور و اسماعیل وطنخواه (هر کدام سه گل)، مجید تیکدری نژاد و احمد پری آذر گلزنی کردند و گل‌های تیم پرسپولیس توسط سیدنصرالله مومن، موسی حسندوست و داود عباسی به ثمر رسید.

- نتایج دیدارهای امروز مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

* فولاد ماهان اصفهان 4 - علم و ادب سایپای مشهد صفر

* راه ساری 5 - دبیری تبریز 2

* پرسپولیس تهران 3 - شهید منصوری قرچک 8

* گسترش فولاد تبریز یک - شرکت ملی حفاری ایران یک

- هفته دوم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور فردا دوشنبه با برگزاری سه بازی طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

دوشنبه - 14/6/90

* فیروز صفه اصفهان - صبای قم، ساعت 17، سالن پیروزی اصفهان

* شهرداری ساوه - لبنیات ارژن شیراز، ساعت 17، سالن فجر ساوه

* میثاق تهران - گیتی پسند اصفهان، ساعت 17، سالن شهرداری منطقه 11

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال:

1- شهید منصوری قرچک 6 امتیاز - تفاضل گل 7+

2- فولاد ماهان اصفهان 6 امتیاز - تفاضل گل 5+

3- شرکت ملی حفاری ایران 4 امتیاز - تفاضل گل 4+

4- گسترش فولاد تبریز 4 امتیاز - تفاضل گل 2+

---------------------------------------------------------------------------

13- فیروز صفه اصفهان بدون امتیاز - تفاضل گل 6- (یک بازی کمتر)

14- پرسپولیس بدون امتیاز - تفاضل گل 9-