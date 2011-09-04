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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

دوره آموزش محیط داری در دانشگاه محیط زیست کرج آغاز شد

دوره آموزش محیط داری در دانشگاه محیط زیست کرج آغاز شد

کرج - خبرگزاری مهر: دوره آموزش محیط داری با همکاری بخشهای ذیربط در دانشگاه محیط زیست کرج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دوره آموزشی محیطداری بعد از ظهر یکشنبه با حضور ۵۰ محیط دار از 10 استان کشور در دانشگاه محیط زیست آغاز شد.

این دوره آموزشی با حضور ۵۰ محیط دار استانهای گلستان، مازنداران، گیلان، آذربایجان غربی، همدان، کردستان، کرمانشاه، ایلام، چهارمحال بختیاری و کهکیلویه و بویراحمد برگزار می شوئ

این دوره، دومین دوره آموزشی محیط داری در سال ۹۰ است و به مدت هشت روز ادامه دارد.

آشنایی با دیدگاه های نوین حفاظت مناطق تحت مدیریت سازمان، فنون مدیریت حیات وحش، قوانین و مقررات محیط زیست و اسلحه شناسی از جمله برنامه های آموزشی این دوره است.

آموزش مقابله و بقا در شرایط سخت و قوانین و مقررات انتظامی از دیگر برنامه های آموزشی این دوره است.

دوره یادشده با بهره گیری از بهترین و شناخته شده ترین اساتید محیط زیست کشور برگزار می شود ضمن اینکه دانشگاه محیط زیست در کرج مستقر است.

کد مطلب 1399289

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