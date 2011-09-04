پانزدهمین گنکره شیمی ایران در همدان آغاز بکار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر پانزدهمین کنگره شیمی ایران بعداز ظهر یکشنبه در آیین آغاز بکار این کنگره گفت: سه هزار و 667 مقاله به این کنگره ارسال شده است.

عباس افخمی افزود: از این تعداد دو هزار و 932 مقاله به شکل پوستر و 48 مقاله به صورت سخنرانی است.

وی گفت: 461 مورد از این مقالات در زمینه شیمی فیزیک،354 مورد شیمی معدنی، 702 مورد شیمی تجزیه، هزار و 96 مورد شیمی آلی، هزار و 116 مورد شیمی کاربردی و 103 مورد نیز در زمینه نانوشیمی است.

افخمی با تاکید بر اینکه در سالهای اخیر شیمی در کشور رشد بسیار چشمگیری داشته است، گفت: این امر حاصل زحمات بزرگانی است که شالوده اساسی و بسیار محکم آنرا پایه گذاری کرده اند.

وی با اشاره به برگزاری نخستین کنگره شیمی ایران در سال 65 در اصفهان، گفت: امسال و بعد از گذشت 25 سال شاهد برگزاری این کنگره در همدان هستیم.

عباس افخمی اظهار داشت: پانزدهمین دوره این کنگره از لحاظ کیفیت و کمیت در سطحی بسیار بالاتر برگزار می شود.

پانزدهمین کنگره شیمی ایران به مدت سه روز در استان همدان برگزار می شود.