نام نویسی الکترونیکی 93 درصد دانش آموزان سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا محمد قاسمی ظهر یکشنبه در گردهمایی یک روزه مدیران و روسای ادارات آموزش و پرورش استان که در خانه معلم برگزار شد اظهار داشت: هفت درصد باقی مانده ثبت نام نشده مربوط به دانش آموزانی است که تکلیف آنان در شهریورماه مشخص می شود.

وی گفت: امسال به عنوان سال تخصصی کردن سطح تدریس و ساماندهی نیروی انسانی نامگذاری شده و تمام برنامه‌ ریزی‌های تاکنون در این زمینه صورت گرفته است.

وی افزود: همزمان با آغاز سال تحصیلی 300 مدرسه در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه هوشمند سازی می شوند و تمامی امور در مدارس توسط رایانه و به صورت اینترنتی انجام خواهد شد و اولیا و دانش ‌آموزان می‌ توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری از سایت مدرسه، وضعیت درسی و تحصیلی فرزند خود را در طول سال پیگیری کنند.

مدیر کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بیان داشت: تمام مدارس ابتدایی استان روزهای پنجشنبه تعطیل است و برای سایر دانش آموزان مقاطع تحصیلی با توجه به مصوبه 846 شورای عالی آموزش و پرورش مبنی بر کاهش ساعات تدریس این کسری ساعت به روزهای پنجشنبه منتقل می شود.

وی گفت: مدارس عادی می‌ توانند با هماهنگی و مشورت انجمن اولیا و مربیان، مدیر مدرسه و نظر مساعد اداره منطقه برای ساعات تعطیلی در پنجشنبه برنامه‌ ریزی کنند.

وی افزود: تاکنون 95 درصد کار برنامه ریزی درسی و آماده سازی فضاهای آموزشی در استان برای سال تحصیلی جدید انجام شده است.

محمد قاسمی بیان داشت: نیروهای مازاد و فضاهای خالی شناسایی شدند و اکنون اکثر مدارس استان یک شیفته هستند فقط در برخی نقاط که کمبود فضای آموزشی وجود دارد مدارس به صورت دو شیفته اداره می‌ شوند.

وی گفت: با بررسی های علمی و کارشناسی امسال بیش از دو هزارو 500 صندلی به مدارس خاص استان افزوده شده و تعداد دانش آموزان افزایش خواهد یافت.

وی افزود: همچنین بازنشستگی قبل از موعد برای بانوان 25 سال است که با پرداخت 25 روز حقوق مطابق قانون قبل اجرا می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان بیان داشت: اعتباری معادل 28 میلیارد ریال برای کتب درسی پرداخت شده و 98 درصد کتب درسی مورد نیاز استان تامین و بین مدارس توزیع شده است.