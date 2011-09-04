طراحی دوره آموزشی محیطداری با توجه به نیازهای محیط داران

به گزارش خبرنگار مهر، آرش یوسفی بعداز ظهر یکشنبه در دوره آموزشی محیطداری در دانشگاه محیط زیست در کرج بیان کرد: این دوره آموزشی با توجه به نیاز محیطداران در محلهای خدمتی طراحی شده است.

مدیر دوره های آموزشی دانشگاه محیط زیست ادامه داد: دوره آموزشی محیطداری به مدت هشت روز برنامه ریزی شده است.

آرش یوسفی ادامه داد: انتظار ما همکاری شما در برگزاری هرچه بهتر و با کیفیت تر این دوره است ضمن اینکه این برنامه بر اساس تقویم آموزشی سازمان حفاظت محیط زیست چیده شده است.

فعالان عرصه محیط زیست تصور نکنند که زیرمجموعه کوچکی را اداره می کنند

مدیر امور دانشجویی دانشگاه محیط زیست نیز به اهمیت تفکر و زمان سنجی در مدیریت اشاره کرد و گفت: افرادی که در عرصه محیط زیست فعال هستند و در این دوره شرکت کرده اند، نباید تصور کنند که زیرمجموعه کوچکی را اداره می کنند.

موسی پناه یادآور شد: این مجموعه از سرمایه های ملی به شمار می رود و مدیریت آن بسیار حساس و خطیر است.

این دوره، دومین دوره آموزشی محیط داری در سال ۹۰ است و به مدت هشت روز ادامه دارد.

دانشگاه محیط زیست در کرج مستقر است.