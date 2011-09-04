ادامه هجمه رسانه های سعودی/ خدام خواستار دخالت نظامی غرب در سوریه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الشرق الاوسط وابسته به آل سعود همگام با دیگر رسانه های سعودی و عربی ضد سوری جنگ روانی و تبیلغاتی خود علیه سوریه را تشدید کرده است.



این روزنامه امروز با عبدالحلیم خدام معاون سابق رئیس جمهوری سوریه که به پاریس فرار کرده است، به گفتگو نشسته است.



خدام در این گفتگو با بیان اینکه " شیوه های نظامی" علیه سوریه را بعید نمی داند به غربی ها برای اشغال نظامی کشورش چراغ سبز نشان داد.



وی بدون اشاره به فعالیتهای گروههای مسلح و خرابکار در ناامن کردن برخی شهرها و حملات آنها به مراکز دولتی و غیر دولتی اظهار داشت : حمایت از سوریها، مسئولیت جامعه بین المللی است و راههای نظامی را بعید نمی دانم.



معاون سابق رئیس جمهوری سوریه که پس از فرار به اروپا در چرخشی 180 درجه رویکرد خصمانه ای در برابر ایران اتخاذ کرده است، در خوش خدمتی به غربی ها مدعی شد آزادی دمشق، نفوذ ایران را به مرزهای ملی آن باز خواهد گرداند.



خدام درباره وخامت اوضاع سوریه و تبدیل آن به درگیری مسلحانه میان معترضان و دستگاههای نظام هشدار داد.



وی همچنین با انتقاد از اتحادیه عرب اعلام کرد این نهاد در بررسی جنایاتی که در سوریه رخ داده است، تعلل می کند.



خدام در ادامه مواضع ضد ایرانی خود ادعا کرد در صورت پیروزی سوریها، نفوذ ایران در سوریه، لبنان و عراق و کل منطقه متزلزل خواهد شد.



وی در ادامه اتهامات و ادعاهای بی اساس خود ضد ایران که شبکه های فتنه گری همچون العربیه و الجزیره هم آن را ترویج می کنند، مدعی تجهیز نظام سوریه به مقادیری سلاح و مهمات برای آنچه سرکوب انقلاب خواند، شد.



خدام با گرفتن ژست دفاع از مردم سوریه به صراحت از غربی ها خواست برای تسریع در سرنگونی نظام سوریه و آنچه انتقال به مرحله بازسازی کشور خواند، به دخالت نظامی در این کشور دست بزنند.



خدام در پاسخ به این سئوال که آیا خواهان دخالت نظامی در سوریه است، در اظهاراتی متناقض مدعی شد من این را نمی گویم، مسئله همکاری جامعه بین المللی و کمک به ملت سوریه با تمام وسایل و امکانات است و شیوه های نظامی را بعید نمی دانم.



وی که سالهای طولانی به عنوان معاون رئیس جمهوری کنونی سوریه فعالیت می کرد، اکنون که به پاریس گریخته است، این نظام را غیر ملی توصیف کرد.



عبدالحلیم خدام، سال 2005 با استعفا از سمت خود به صف مخالفان حکومت سوریه پیوست و اکنون در پاریس زندگی می کند.

خدام در آن زمان به توطئه برای قبضه غیر قانونی قدرت، داشتن ارتباط با رژیم صهیونیستی، تضعیف نظام، و همدستی با یک کشور خارجی برای حمله به سوریه متهم شد.