تظاهرات میلیونی در صنعا / مردم به سوی مراکز دولتی در حرکت هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، هزاران یمنی در شهرهای تعز،اب و ذمار درخواست شورای ملی انتقالی را اجابت کردند.

تظاهرات کنندگان در حالی که خواستار پایان رژیم عبدالله صالح بودند به سوی مراکز دولتی در شهرهای مذکور حرکت کردند،این در حالی است که نیروهای امنیتی تحت رهبری "احمد علی صالح" فرزند رئیس جمهوری یمن تدابیر شدید امنیتی اتخاذ کردند.

تظاهرات کنندگان در تعز، ذمار و اب خواستار محاکمه عبدالله صالح و ارکان این رژیم به سبب سرکوب تظاهرات کنندگان شدند.



بر اساس این گزارش، تدابیر امنیتی شدیدی در این شهرها از سوی مسئولان رژیم اعمال شده است.

قرار است مردم در شهرهای دیگر از جمله صنعا نیز تظاهرات میلیونی از میدان "التغییر" به سوی دانشگاه صنعا و کاخ ریاست جمهوری که فرزند رئیس جمهوری بر آن حاکم است، برگزار کنند.