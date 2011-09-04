هزینه کردن برای کنگره های علمی نوعی سرمایه گذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل بعد از ظهر یکشنبه در آیین گشایش کنگره ملی شیمی ایران در دانشگاه بوعلی سینا همدان اظهار داشت: دانشگاه بوعلی همواره از فعالان برگزاری کنگره و سمینارها بوده است.

وی تاکید کرد: این ویژگی، دانشگاه بوعلی سینا را به نماد علمی استان همدان تبدیل کرده است.

زلفی گل افزود: این دانشگاه با 220 هکتار زمین دارای 11 دانشکده است و سه دانشکده نیز به زودی به این تعداد افزوده می شود.

وی گفت: دانشگاه بوعلی سینا دارای بیش از 10 هزار دانشجو، 390 عضو هیئت علمی و 764 کارمند است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 75 رشته کارشناسی، 75 رشته کارشناسی ارشد و 39 رشته ی دکترا در این دانشگاه تدریس می شود.

زلفی گل با تاکید بر اینکه رمز توسعه دانشگاه، ارتقا تحصیلات تکمیلی آن است، گفت: دانشگاه بوعلی سینا در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته است.

وی در پایان به برخی از افتخارات دانشگاه اشاره و عنوان کرد: معرفی به عنوان برترین دانشگاه جهان اسلام، قرار گرفتن در بین دانشگاه های برتر تیپ یک ورزشی و کسب مقام اول توسط ستاد اقامه نماز از افتخارات این دانشگاه است.

پانزدهمین کنگره شیمی ایران به مدت سه روز در استان همدان برگزار می شود.