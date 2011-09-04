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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۸:۵۸

زلفی گل:

هزینه کردن برای کنگره های علمی نوعی سرمایه گذاری است

هزینه کردن برای کنگره های علمی نوعی سرمایه گذاری است

همدان - خبرگزاری مهر: رئیس دانشگاه بوعلی سینای همدان گفت: هزینه کردن برای برگزاری کنگره های علمی نوعی سرمایه گذاری برای علم و دانش است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی زلفی گل بعد از ظهر یکشنبه در آیین گشایش کنگره ملی شیمی ایران در دانشگاه بوعلی سینا همدان اظهار داشت: دانشگاه بوعلی همواره از فعالان برگزاری کنگره و سمینارها بوده است.

وی تاکید کرد: این ویژگی، دانشگاه بوعلی سینا را به نماد علمی استان همدان تبدیل کرده است.

زلفی گل افزود: این دانشگاه با 220 هکتار زمین دارای 11 دانشکده است و سه دانشکده نیز به زودی به این تعداد افزوده می شود.

وی گفت: دانشگاه بوعلی سینا دارای بیش از 10 هزار دانشجو، 390 عضو هیئت علمی و 764 کارمند است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 75 رشته کارشناسی، 75 رشته کارشناسی ارشد و 39 رشته ی دکترا در این دانشگاه تدریس می شود.

زلفی گل با تاکید بر اینکه رمز توسعه دانشگاه، ارتقا تحصیلات تکمیلی آن است، گفت: دانشگاه بوعلی سینا در سال های اخیر پیشرفت های زیادی داشته است.

وی در پایان به برخی از افتخارات دانشگاه اشاره و عنوان کرد: معرفی به عنوان برترین دانشگاه جهان اسلام، قرار گرفتن در بین دانشگاه های برتر تیپ یک ورزشی و کسب مقام اول توسط ستاد اقامه نماز از افتخارات این دانشگاه است.

پانزدهمین کنگره شیمی ایران به مدت سه روز در استان همدان برگزار می شود.

کد مطلب 1399306

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