داوری آثار رسیده به دبیرخانه جشنواره سراسری عکس رضوی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد دادی عصر یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به کثرت آثار ارسالی از سراسر کشور به دبیرخانه این جشنواره کار بررسی اولیه آثار آغاز شده است.



دادی گفت :رضا برجی، جاسم غضبان پور، عباس میر هاشمی، بهزاد پروین قدس و جواد بهمنش به عنوان داوران سومین جشنواره سراسری عکس رضوی به بررسی آثار می پردازند.



وی با اشاره به برنامه های جنبی پبیش بینی شده در طول زمان برگزاری جشنواره گفت: سومین جشنواره سراسری عکس رضوی چهارم مهرماه در تبریز برگزار می شود و همزمان با این جشنواره کارگاه تخصصی با حضور "احمد ناطقی" از عکاسان برجسته کشور برپا می شود.



معاون فرهنگی و هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی یادآور شد: موضوعات این جشنواره شامل زیارت(آداب و فرهنگ زیارت )، حرم مطهر رضوی و آثار و ابینه ها و امام زادگان، وقف، فرهنگ وقف، یاران و اصحاب حضرت امام رضا (ع)، جلوه های مشهد الرضا(ع)، زائران و مجاوران، شفایافتگان، شیفتگان و دلدادگان حضرت و جلوه‌های فرهنگ رضوی در خارج از کشور می شوند که آثار ارسال شده به دبیرخانه از کیفیت مطلوبی برخوردارند.



دادی با اشاره به جوایز این جشنواره جایزه نفر اول را شامل تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و هشت سکه بهار آزادی،‌جایزه نفر دوم را تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و شش سکه بهار آزادی، جایزه نفر سوم را تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و چهار سکه بهار آزادی،‌جایزه نفر چهارم را تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و سه سکه بهار آزادی، جایزه نفر پنجم را تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و دو سکه بهار آزادی و جایزه نفر ششم تا دوازدهم راتندیس جشنواره، دیپلم افتخار و یک سکه بهار آزادی عنوان کرد.



وی افزود: همه هنرمندانی که آثارشان به بخش مسابقه راه می یابد به عنوان مهمان دبیر خانه جشنواره سراسری عکس رضوی پذیرش می شوند.