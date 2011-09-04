آمریکا و اروپا به حامیان جهانی کشور فلسطین بپیوندند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "صائب عریقات" مذاکره کننده ارشد تشکیلات خودگردان بر تصمیم این تشکیلات برای اعلام استقلال کشور فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تاکید کرد.

وی در گفتگو با رادیو صدای فلسطین با بیان اینکه فلسطینی ها درصدد رو در رو قرار گرفتن با رژیم صهیونیستی نیستند از برگزاری راهپیمایی مسالمت آمیز در ماه جاری در مناطق اشغالی با هدف جلب توجه جهانیان به مسئله فلسطین خبر داد.

عریقات همچنین از آمریکا و همپیمانان اروپایی اش خواست به جمع کشورهای حامی فلسطین پیوسته و استقلال این کشور را پس از اعلام در سازمان ملل متحد به رسمیت بشناسند.

این در حالی است که منابع آمریکایی از طرح جدید دولت این کشور برای مقابله با تلاش تشکیلات خودگردان در سازمان ملل متحد خبر می دهند. به نوشته نیویورک تایمز، دولت اوباما قصد دارد با ارائه پیشنهاد جدیدی برای ادامه مذاکرات سازش از طرح موضوع فلسطین در مجمع عمومی این سازمان جلوگیری کند.

گفتنی است شصت و ششمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز بیستم سپتامبر (29 شهریور) در نیویورک آغاز به کار می کند. در این مجمع علاوه بر برنامه های معمول، چهار مناسبت بین المللی از جمله نشست امنیت و ایمنی هسته ای، نشست بزرگداشت دهمین سالگرد اجلاس ضد نژادپرستی، نشست بیابان زدایی و نشست پیشگیری از بیماریهای غیر واگیر در دستور کار قرار دارد.