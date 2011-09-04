رشد 9 برابری تملک دارایی های البرز در مقایسه با سال گذشته

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: اعتبارات تملک دارایی های استان از 28 میلیارد تومان به 220 میلیارد تومان افزایش یافته است.

نماینده مردم کرج ادامه داد: البته این امر، جدا از بودجه های کلان ملی تخصیصی به استان البرز است.

وی بیان کرد: انتصاب تاسیس استان البرز به فرد، نوعی بی تقوایی است و این امر، نتیجه کار گروهی بوده ضمن اینکه اتفاقات رخ داده در البرز حاصل تلاش جمعی است.

تشکیل استان البرز با مساعدت دولت در نهایت محقق شد

این مسئول افزود: تشکیل استان البرز به یک امر غیر قابل عبور در دو دوره مجلس هفتم و هشتم تبدیل شده بود اما با مساعدت دولت این اتفاقات سرانجام تحقق یافت و امروزه شاهدیم.

نماینده کرج در خانه ملت یادآور شد: راه برای توسعه واقعی این منطقه کاملا هموار شده است و باید از این امر به بهترین نحو استفاده شود.

آجرلو اضافه کرد: مردم فهیم و قدرشناس استان البرز همواره حامی و راهنمای خوبی برای ما خدمتگزاران بوده اند که این امر، اهمیت فراوانی دارد.