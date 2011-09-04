استفاده از آخرین فناوری اروپا در مونوریل قم

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعلی طباطبایی با بیان اینکه پروژه ملی مونوریل قم با حمایت‌های استانداری، شهرداری و شورای اسلامی شهر قم روند خوبی را طی کرده است و با سرعت مراحل مختلف اجرایی را طی می‌کند، اظهار داشت: برای تامین قطارهای منوریل قم اعتبار اسنادی (LC) برای واگن‌های مونوریل قم افتتاح شد.



وی، مبلغ این اعتبار را 28 میلیون و 800 هزار یورو عنوان کرد و افزود: برای خریداری قطارهای مونوریل قم با یک شرکت اروپایی قرداد منعقد شده است و در ساخت قطارهای مونوریل قم آخرین فناوری روز دنیا به کار گرفته می‌شود.



مدیر روابط عمومی پروژه ملی مونوریل قم افزود: در مرحله اول پنج قطار برای پروژه مونوریل قم خریداری خواهد شد و شهرداری قم با مساعدت شورای اسلامی شهر ضمانت بازپرداخت خرید قطارها را قبول کرده است.



وی همچنین گفت: محل تعمیرگاه قطارهای مونوریل قم با مساعدت شورای شهر اسلامی، استانداری و شهرداری تامین شده است.



طباطبایی با اشاره به حضور استاندار قم در محل تعمیرگاه قطارهای مونوریل و تاکید بر واگذاری محل به مجریان پروژه گفت: با توجه به تحویل داده شدن محل عملیات ساخت پارکینگ (توقفگاه) قطارها آغاز شده است.



شایان ذکر است فاز اول پروژه مونوریل قم حد فاصل پارکسوار شمالی تا حرم حضرت معصومه(س) و مصلای قدس در بستر رودخانه قمرود در هسته مرکزی این شهر احداث می‌شود.