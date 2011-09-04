دوازدهمین کنگره علوم خاک ایران در دانشگاه تبریز آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم سجادی، معاون آب وخاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی عصر یکشنبه در این مراسم با تاکید بر ضرورت توجه به موضوع خاک در بخش کشاورزی اظهارداشت: کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی در شرایط کم آبی قرار دارد به طوری که متوسط بارندگی در آن یک سوم متوسط جهانی بوده و از سویی شدت تبخیر در کشور سه برابر شدت تبخیر جهانی است که این مسئله کم­آبی با کنار هم قرار دادن توزیع مکانی و زمانی بارندگی در سطح کشور نسبت به متوسط جهانی نیز مشخص می­گردد.



سجادی با اشاره به وابستگی 92 درصدی تولید بخش کشاورزی کشور به اراضی آبی در مقایسه با میزان 40 درصدی آن در سطح جهان گفت: اگر وضعیت تولید بخش کشاورزی و وابستگی شدید آن به اراضی آبی و نیز وقوع خشکسالی های مکرر در تاریخ این سرزمین در کنار هم قرار گیرد ضرورت استفاده بهینه از وامل تولید این بخش یعنی آب و خاک مشخص می گردد.



وی با بیان اینکه محدودیت خاک در کشور به اندازه کمبود آب مورد توجه قرار نگرفته است، گفت: این در حالی است که خاک مناسب ما هم با آلودگی و تخریب مواجه بوده و غیرقابل استفاده می­شود و از آنجایی که آب و خاک به همراه یکدیگر در پهنه وسیع کشور حاصلخیزی را فراهم می­سازند و بدون یکی، استفاده بهینه از دیگری نیز بهره­ور نمی­باشد، لذا توجه به بهره­وری هر دو در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.



سجادی با بیان اینکه محدودیت آب در کشور نسبت به خاک کمتر است و در بیشتر مناطق نبود و یا کمبود آب مانع اصلی تولید بخش کشاورزی محسوب می شود، گفت: لکن در خصوص خاک مستعد کشاورزی نیز در کشور با محدودیت مواجه هستیم به طوریکه از 165 میلیون هکتار اراضی کشور تنها 18.5 میلیون هکتار در چرخه کشت قرار دارد که 8.7 میلیون هکتار آن آبی و مابقی 9.8 میلیون هکتار به صورت دیم کشت می شود.



معاون آب وخاک و صنایع وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه اگر این مقدار زمین آب کافی داشته باشد می توان اقدامات استفاده از خاک آنها را مهیا نمود افزود: بر همین اساس به نظر می­رسد یکی از مهمترین اقداماتی توسط کارشناسان ملی از جمله انجمن علوم خاک ایران صورت پذیرد، باید نحوه ارتقای بهره وری آب به منظور استفاده از خاک اراضی قابل استفاده باشد.



سجادی با اشاره به اقدامات زیربنایی انجام شده در این زمینه در کشور از جمله افزایش اعتبارات آبیاری تحت فشار و انتقال به مزرعه گفت: تولید محصولات سالم و مناسب و استفاده از کمترین آب مصرفی، کود شیمیایی و سموم یکی از سیاست­های مهم وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه به شمار می­رود.



وی مصرف بهینه کودهای شیمیایی و جایگزینی آنها با کودهای آلی و زیستی را از رویکردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی عنوان کرد و گفت: تصویب آیین نامه اجرایی بند ب ماده 61 قانون برنامه چهارم توسعه که برنامه پنجم نیز بر آن تاکید دارد در زمینه ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی، زیستی، آلی و سمومی دفع آفات نباتی از دیگر کارهای مشترکی است که با همکاری انجمن علوم خاک ایران و محققان این حوزه صورت گرفته و بستر مناسبی را جهت ساماندهی تولید، واردات ومصرف کودهای کشاورزی را فراهم آورده است.



به گفته سجادی، توسعه مصرف کود بر اساس آزمون خاک یکی از ضروریات در این حوزه خوانده می شود که اگر بر اساس نیاز خاک کود مصرف شود محصول سالم به دست آمده و زحمات تولیدکنندگان هدر نخواهد رفت.