تولد جنین عجیب الخلقه؛ نوزادی که فقط دو پا داشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رزیدنت بخش لیبر در این باره گفت: خانمی 25 ساله که سابقه هپاتیت B دارد در اولین زایمان طبیعی اش نوزادانی دو قلو به دنیا آوردند که قل اول آن پسر که در سه ماهگی دچار IUFD (مرگ داخل رحمی) شده است و قل دوم نیز بدون سر و تن با 600 گرم وزن و در 26 هفتگی متولد شد که دچار اختلال سندرم ترانسفوزیون بین دو قل است که به صورت انگلی یک قل از قل دیگر خون گیری می کند و باعث می شود اندام فوقانی قل دهنده تشکیل نشود.



مادر نوزاد گفت: در دوران بارداری، از هیچ دارویی استفاده نکرده و همسرش نیز هم سن خودش بوده و هیچ نسبت فامیلی هم با هم دارند.

