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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۱۹:۱۵

تولد جنین عجیب الخلقه؛ نوزادی که فقط دو پا داشت

روز گذشته نوزادی در مرکز آموزشی درمانی آیت الله طالقانی اراک کودکی به دنیا آمد که بدون سر و تن بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رزیدنت بخش لیبر در این باره گفت: خانمی 25 ساله که سابقه هپاتیت B دارد در اولین زایمان طبیعی اش نوزادانی دو قلو به دنیا آوردند که قل اول آن پسر که در سه ماهگی دچار IUFD (مرگ داخل رحمی) شده است و قل دوم نیز بدون سر و تن با 600 گرم وزن و در 26 هفتگی متولد شد که دچار اختلال سندرم ترانسفوزیون بین دو قل است که به صورت انگلی یک قل از قل دیگر خون گیری می کند و باعث می شود اندام فوقانی قل دهنده تشکیل نشود.

مادر نوزاد  گفت: در دوران بارداری، از هیچ دارویی استفاده نکرده و همسرش نیز هم سن خودش بوده و هیچ نسبت فامیلی هم با هم دارند.
 

کد مطلب 1399324

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