به گزارش خبرنگار مهر، عصر یکشنبه جلسه "ستادمهر" با حضور سردار رحیمی رئیس پلیس راهور تهران،محسن نائبی فرماندار تهران، سید جعفر تشکری هاشمی معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تهران، نماینده اورژانس تهران و ... برگزار شد.

در این جلسه سید جعفر تشکری هاشمی با بیان این که ستاد مهر یکی از موفق ترین ستادها در کشور بوده که توانسته سبب همکاری و هماهنگی دستگاههای مسئول در امر تسهیل ترافیک باشد، گفت:هر ساله با آغاز مهرماه و سال تحصیلی جدید، 25 درصد حجم سفرهای شهری افزایش می یابد که این مسئله افزایش ترافیک را به دنبال دارد.

وی ادامه داد: با شروع فصل سرما و بارش مردم بیشتر از خودروهای شخصی استفاده می کنند که این موضوع سبب تشدید ترافیک می شود.

تشکری هاشمی بابیان این که هدف تشکیل ستاد مهر کاهش زمان تاخیرها و جلوگیری ازتراکم ترافیکی است گفت: امیدواریم با افزایش کارایی و بهره گیری از حداکثر ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی بتوانیم ترددهای راحت تری را برای شهروندان فراهم سازیم.

وی با بیان این که سالانه 500 هزار خودرو و چند صد هزارموتورسیکلت به شهر تهران اضافه می‌شود گفت: این موضوع به روند افزایش ترافیک کمک می‌کند.

تشکری هاشمی با اشاره به این که بسیاری از هماهنگی‌ها برای آغاز سال تحصیلی جدید از ابتدای سال جاری آغاز شده بود گفت: جلسات ستاد استقبال از 15 شهریور تا 20 مهر ادامه دارد.

وی با اشاره به انتقاد نماینده اورژانس که آبگرفتگی را یکی از عوامل ترافیک در شهر تهران عنوان کرده بود گفت: عده اندکی از مردم با ریختن زباله‌ها در نهرها مسیر آب را مسدود می‌کنند.



تشکری هاشمی افزود: 25.85 درصد وقایع ترافیکی مربوط به نقص فنی خودرو 23.26 درصد مربوط به تصادفات و 13.93 درصد مربوط به فعالیتهای عمرانی می‌شود. همچنین آبگرفتگی معابر با 1.46 درصد دلیل ایجاد ترافیک است.

وی به تقویت ناوگان حمل و نقل عمومی اشاره کرد و گفت: 200 دستگاه اتوبوس دوکابین و 7 رانت قطار به ناوگان حمل و نقل عمومی اضافه می‌شود.

تشکری هاشمی با بیان این که با تقویت حمل و نقل عمومی بالغ بر 400 هزار نفر بر ظرفیت جابه‌جایی مسافر اضافه می‌شود گفت: توجه ویژه‌ای به حمل و نقل جنوب شهر در ابتدای مهر می شود و اتوبوس‌های تندرو خط 2 تقویت می‌شوند و اتوبوس‌های با کیفیت به این خط اضافه خواهند ‌شد.

وی با اشاره به اینکه یارانه‌های حمل و نقل عمومی پس از گذشت 6 ماه هنوز از سوی دولت پرداخت نشده افزود: امید است در هفتمین ماه سال یارانه حمل و نقل عمومی از سوی دولت پرداخت شود تا بیشتر اقشار مردم از حمل و نقل عمومی ارزان برخوردار شوند.