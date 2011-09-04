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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۳۶

سالارکیا به مهر خبر داد:

البرزی ها دو میلیارد ریال فطریه پرداخت کردند

البرزی ها دو میلیارد ریال فطریه پرداخت کردند

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: مردم این استان امسال دو میلیارد ریال زکات فطریه پرداخت کردند.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پایگاههایی که به منظور جمع آوری فطریه در البرز برپا شده اند، تا پایان هفته مستقر هستند و فطریه ها را جمع آوری می کنند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز ادامه داد: به این ترتیب پیش بینی می شود که رقم فطریه پرداختی از سوی مردم استان البرز افزایش یابد.

وی بیان کرد: دو میلیارد ریال فطریه ای که تاکنون در البرز جمع آوری شده، توسط 370 پایگاه مستقر ازسوی کمیته امداد امام (ره) استان البرز در سطح مناطق مختلف جمع آوری شده است.

این مسئول یادآور شد: پس از جمع آوری کامل فطریه ها تمامی فطریه ها در اختیار نیازمندان استان البرز قرار می گیرد.

سالارکیا اضافه کرد: مبلغ فطریه برای هر فرد 20 هزار ریال که معادل سه کیلوگرم گندم است، تعیین شده است.

کد مطلب 1399327

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