پورتال جدید استانداری کرمانشاه آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدنورالله حسینی در گفتگویی افزود: پورتال قبلی ضعف‌ها و مشکلاتی داشت که براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده در پایگاه جدید قابلیت‌ها و امکانات بیشتری برای سرعت بخشیدن به اطلاع‌رسانی و کیفیت ارائه خدمات اینترنتی به کاربران عرضه شده است.

وی افزود: امروز اخبار از مهمترین بخش‌های مورد علاقه مردم و مسئولان و نخبگان جامعه است و لزوم سرعت‌بخشی به تولید و انتشار خبر به ویژه در سایت‌پورتال رسمی ادارات و دستگاه‌های مادر مانند استانداری ما را برآن داشت تا حجم و کیفیت و تنوع انتشار اخبار و گزارشات را در پورتال جدید درنظر بگیریم.

حسینی تاکید کرد: همه خدمات دولت الکترونیک در این سامانه به مردم فهیم استان ارائه می‌شود و سرنوشت نامه‌های رسیده به بخش‌های مختلف استانداری درکوتاهترین زمان در این سامانه قابل پیگیری است و همچنین با مسئولان ارشد استان از جمله استاندار محترم میث‌توان مستقیما" مکاتبه و اعلام نظر و پیشنهاد و انتقاد داشت.

رئیس اداره روابط‌عمومی و امور بین‌الملل استانداری کرمانشاه تصریح کرد: گرافیک زیبا و تنوع خدمات ارائه شده و نیز ظرفیت‌های جدید آر اس اس و ... از دیگر مزایای پورتال جدید است که از امروز مرحله آزمایشی آن آغاز و پس از مدت کوتاهی، رسما" آغاز به کار خواهد کرد.

وی درپایان نشانی این پورتال جدید را http://www.ostan-ks.ir اعلام کرد و از صاحب‌نظران، علاقمندان و اصحاب رسانه خواست هرگونه انتقاد و پیشنهاد دراین باره را با ایمیل مندرج در سایت یا شماره تلفن‌های 4222222 و 4444444 روابط‌عمومی و بین‌الملل استانداری کرمانشاه مطرح کنند.