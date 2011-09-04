وزیر دفاع کوبا درگذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "خولیو کاساس رگوئرو" وزیر دفاع کوبا به دلیل سکته قلبی درگذشت. به مناسبت درگذشت این مقام کوبایی، دولت این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کرده است.

بر این اساس، رگوئرو 75 ساله که همرزم "فیدل کاسترو" در انقلاب 1959 بوده و نقش بارزی در مبارزات نظامی علیه باتیستا دیکتاتور کوبا ایفا کرد، به دلیل سکته قلبی درگذشته است.



وی از سال 2008 و با به قدرت رسیدن "رائول کاسترو" به عنوان وزیر دفاع فعالیت می کرد، با این حال بیش از دو دهه فعالیت در سمتهای ارشد نظامی را در کارنامه خود دارد.

رگوئرو در آخرین کنگره حزب کمونیست کوبا در ماه آوریل از سوی رهبر دفتر سیاسی به جانشینی رئیس شورای دولتی این حزب انتخاب شد. گفتنی است مردم کوبا اخیرا هشتاد و پنجمین سالروز تولد "فیدل کاسترو" رهبر انقلاب خود را جشن گرفته اند.