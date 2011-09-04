لزوم تائید صلاحیت خودروهای شخصی سرویس مدرسه

به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله اسلامی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مهر با بیان این که رانندگان سرویس مدارس حتما باید آموزش های لازم را ببینند و گواهی سرویس مدرسه را دریافت کنند، گفت: خودروهای شخصی نیز برای اخذ برچسب سرویس مدرسه باید به طور کامل چک شود، همچنین صلاحیت رانندگان این خودروها نیز مورد تایید قرار گیرد.

اسلامی با بیان این که نرم افزاری تدوین شده است که اطلاعات خودروهای شخصی که در سرویس مدارس فعالیت می کنند به صورت دقیق تری ثبت شود گفت:افزایش نرخ سرویس مدارس 8.5 درصد تعیین شده که امیدواریم این موضوع مورد تایید فرمانداری نیز قرار گیرد.

رسیدگی به علائم عمودی و افقی بزرگراهها

وحید نوروزی، معاون اجرایی سازمان حمل و نقل و ترافیک نیز در این جلسه تصریح کرد: رسیدگی به علائم افقی و عمودی در بزرگراهها و همچنین رسیدگی به وضعیت بزرگراه هایی که در نزدیکی آنها واقع شده از جمله موضوعاتی است که معاونت اجرایی همزمان با آغاز مهرماه در دستور کار خود دارد و تلاش می کنیم تا با تمام امکانات و ظرفیت به شهروندان خدمات رسانی کنیم.

توزیع 20 هزار چراغ چشمک زن

شهرام جبارزادگان، معاون آموزش سازمان حمل و نقل ترافیک هم در این جلسه گفت: به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، تهیه و توزیع صد هزار جلد کتاب الفبای ترافیکی برای دانش آموزان کلاس اولی و چهارهزار دست لباس و پرچم پلیس مدرسه، توزیع 20 هزار چراغ چشمک زن عبور خیابان برای دانش آموزان شیفت بعد از ظهر و پخش تیزرهای آموزشی توسط معاونت آموزش ترافیک اجرا می شود.