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۱۳ شهریور ۱۳۹۰، ۲۰:۲۳

آزاد خبر داد:

اولین کارگاه تصویرسازی منطقه شمالغرب کشور در اردبیل برگزار می شود

اولین کارگاه تصویرسازی منطقه شمالغرب کشور در اردبیل برگزار می شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مسئول واحد هنرهای تجسمی استان اردبیل از برگزاری اولین همایش و کارگاه تصویرسازی منطقه شمالغرب کشور با عنوان "فرزندان صبح" در حوزه هنری اردبیل خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین آزاد عصر یکشنبه در جلسه هماهنگی این همایش با اشاره به ابعاد این کارگاه اظهار داشت: امسال این کارگاه به صورت منطقه ای و در گستره شمالغرب برگزار می شود.

به گفته وی کارگاه تصویرسازی "فرزندان صبح" در سالهای گذشته به صورت یک روزه و استانی و طی ایام هفته دفاع مقدس برگزار و به برگزیدگان جوایزی اهدا می شد، که امسال این کارگاه در حوزه شمالغرب برگزار خواهد شد.

مسئول واحد هنرهای تجسمی استان در خصوص همایش و زمانبندی و مراحل اجرایی آن اضافه کرد: این برنامه با هدف گرامیداشت یاد و خاطره کودکان جنگ تحمیلی و به خصوص کودکان خرمشهر در طول 8 سال دفاع مقدس برگزار می شود.

وی افزود: در این کارگاه، هنرمندان استانهای شمالغرب کشور از جمله اردبیل، آذربایجان شرقی، غربی، زنجان، کردستان حضور خواهند داشت.

آزاد ابراز داشت: در این همایش از هر استان، دو هنرمند به عنوان نماینده به مدت سه روز از دوم تا چهارم مهرماه جاری در حوزه هنری استان اردبیل به خلق اثر خواهند پرداخت.

وی موضوع اولین همایش و کارگاه تصویرسازی شمالغرب کشور را رشادت و فداکاریهای فرزندان این سرزمین در جنگ نابرابر عراق علیه ایران عنوان کرد.

مسوول واحد هنرهای تجسمی استان اردبیل همچنین با اشاره به پرورش هنرمندان جوان و با استعداد در شاخه های مختلف هنرهای تجسمی افزود: با جرات می توان گفت همه این هنرمندان حرفی برای گفتن در زمینه های کاری خود دارند.

وی در پایان با بیان اینکه آینده هنرمندان هنرهای تجسمی این استان امیدوار کننده و روشن است، عنوان کرد: گواه این مدعا کسب مقامهای ملی و بین المللی توسط هنرمندان جوان استان طی سالهای اخیر است.

کد مطلب 1399345

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