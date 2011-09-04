کودکان 6 تا 10 سال بوشهر آموزش فنی و حرفه ای فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: به فعالان این بخش 5 میلیون تومان و به دست اندرکاران طرح های خوداشتغالی 10 میلیون تومان وام پرداخت می شود .

وی همچنین اجرای طرح استاد شاگردی را از طرح های مهم در ایجاد اشتغال عنوان کرد و اظهارداشت: با اجرای این طرح در بخش اصناف و کسبه 27 هزار شغل ایجاد می شود .

جهانبخش آزادسازی وثیقه شرکت ها و کارخانه هایی که وام دریافت کرده اند و میزان وثیقه آنها بیش از مبلغ وام است را یک ضرورت عنوان کرد وگفت: همکاری بانک ها با فعالان در این شرکت ها و کارخانه ها بسیار مهم است .

استاندار بوشهر بر رعایت کیفیت و بهداشت نان تاکید کرد و افزود: استانداری بوشهر و اداره کل غله برای صدور مجوز ایجاد نانوایی به هر تعداد آماده هستند .

مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون 80 میلیارد ریال وام برای ایجاد طرح های اشتغالزایی پرداخت شده است .

حسن حیدری افزود: امسال از طریق صندوق مهر امام رضا وام 650 طرح به مبلغ 65 میلیارد ریال پرداخت شده است که تا پایان سال به 121 میلیارد ریال می رسد