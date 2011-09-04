کودکان 6 تا 10 سال بوشهر آموزش فنی و حرفه ای فرا می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش عصر یکشنبه در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری استان به حمایت از مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود: به فعالان این بخش 5 میلیون تومان و به دست اندرکاران طرح های خوداشتغالی 10 میلیون تومان وام پرداخت می شود.
وی همچنین اجرای طرح استاد شاگردی را از طرح های مهم در ایجاد اشتغال عنوان کرد و اظهارداشت: با اجرای این طرح در بخش اصناف و کسبه 27 هزار شغل ایجاد می شود.
جهانبخش آزادسازی وثیقه شرکت ها و کارخانه هایی که وام دریافت کرده اند و میزان وثیقه آنها بیش از مبلغ وام است را یک ضرورت عنوان کرد وگفت: همکاری بانک ها با فعالان در این شرکت ها و کارخانه ها بسیار مهم است.
استاندار بوشهر بر رعایت کیفیت و بهداشت نان تاکید کرد و افزود: استانداری بوشهر و اداره کل غله برای صدور مجوز ایجاد نانوایی به هر تعداد آماده هستند.
مدیرکل کار و امور اجتماعی استان بوشهر گفت: از ابتدای امسال تاکنون 80 میلیارد ریال وام برای ایجاد طرح های اشتغالزایی پرداخت شده است.
حسن حیدری افزود: امسال از طریق صندوق مهر امام رضا وام 650 طرح به مبلغ 65 میلیارد ریال پرداخت شده است که تا پایان سال به 121 میلیارد ریال می رسد
حسین خمسه، مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان هم به فعالیت 13 مرکز ثابت و 4 مرکز سیار و 123 آموزشگاه خصوصی در استان اشاره کرد و گفت: امسال 9 هزار نفر آموزش های لازم را در بخش صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فرا می گیرند.
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