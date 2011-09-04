به گزارش خبرنگارمهر، محمد علی مختاری عصر یکشنبه در جلسه ستاد مهر با بیان اینکه ایجاد فضای سبز در مدارس در123 ناحیه شهر تهران در دستور کار است گفت: بازسازی و توسعه فضاهای سبز اطراف مدارس و توزیع دو هزار گل و گلدان بین نو آموزان و کلاس اولی ها از جمله اقداماتی است که در مهرماه اجرا می شود.

نماینده مرکز اورژانس تهران نیز در این نشست با بیان این که مرکز اورژانس در مهر ماه در آمادگی کامل به سر می برد گفت: اعزام نیروهای عملیاتی در نقاط مختلف شهر و همچنین استقرار نیروها در میادین، بزرگراه ها و امکاناتی که خدمات رسانی را تسریع می کنند از جمله اقداماتی است که همزمان با آغاز مهرماه اجرا می شود.

وی ادامه داد: خدمات رسانی موتورآمبولانس و اعزام نیروهای به مدارس برای آموزش از دیگر اقدامات در دستور کار است.

نماینده اورژانس تهران با بیان اینکه سال گذشته در 127 نقطه از شهر استقرار آمبولانس ها را داشتیم گفت: اورژانس آمادگی کامل برای ارائه خدمات در مهر ماه را دارد.

وی با اشاره بارشهای هفته گذشته تهران گفت: آبگرفتگی یکی از عوامل ترافیک در سطح شهر است. همچنین با توجه به آبگرفتگی های هفته پیش بهتر است شهرداری با آمادگی بهتری با این رخدادها مقابله کند.

سرویس رایگان مترو به دانش آموزان و دانشجویان



علی محمد قلی ها، مدیرعاملی شرکت بهره برداری مترو تهران هم در این نشست تصریح کرد: سرویس دهی رایگان در هفته اول بازگشایی مدارس به دانش آموزان و دانشجویان و خدمات رسانی مترو با تمام ناوگان از جمله اقداماتی است که همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در مجموعه مترو انجام می شود.