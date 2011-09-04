تولید نمایش رادیویی جشن نامه ها در صدای مرکز آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، نویسندگی و کارگردانی این نمایش 30 دقیقه ای را سعید جلوه گری عهده دار بوده و یعقوب خبیر به عنوان تهیه کننده در این نمایش حضور داشته اند.



جشن نامه ها داستان جانبازی را روایت می کند که در جنگ تحمیلی هردو پایش را از دست داده و بر روی ویلچر راه می رود و تصمیم دارد برای پسرش جشن تولد بگیرد.



پسرک به پدرش می گوید از وضعیت او خجالت می کشد ونمی خواهد پدرش در جشن تولد او حضور داشته باشد و پدر ومادر او نیز قبول کرده و از او می خواهند زیرزمین خانه را تمیز کند تا در روز تولد ، آنها در زیرزمین خانه بنشینند وبه جشن نیایند.



گفتنی است، پسرک هنگام تمیز کردن زیرزمین از پشت کاغذ دیواری نامه هایی پیدا می کند که پدرش در زمان جنگ از جبهه برای او که نوزادی کوچک بود نوشته واز حالش جویا شده بود.



در پایان، پسرک با خواندن نامه ها ناراحت ومتحول شده و سریع به سراغ پدر ومادر خود می رود تا از آنها بخواهد اورا ببخشند ولی وقتی وارد خانه می شود می بیند اثری از آنها نیست.



علی پوریان، یونس کبیر، حمید مجد آبادی، رقیه شادخواه، فرناز قالیباف و سعید جلوه گری به عنوان بازیگر در این نمایش به ایفای نقش پرداخته اند.