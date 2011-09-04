جریمه یک دفتر هواپیمایی به علت گرانفروشی در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر با شکوائیه یک شاکی و گزارش بازرسان اداره کل بازرگانی، پرونده‌ یک دفتر فروش بلیط شرکت هواپیمایی به علت گرانفروشی برای اعمال قانون در اختیار تعزیرات حکومتی استان قرار گرفت و متعاقب آن شعبه رسیدگی کننده با بررسی اوراق و محتویات پرونده و استماع دفاعیات ( طرفین دعوی ) اتهام انتسابی را محرز و این شرکت را جریمه نقدی کرد.

برهمین اساس اتهام اثبات و مرتکب را علاوه بر جبران خسارت شاکی به پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم کرد.

تعزیر سه باشگاه ورزشی بانوان در کرمانشاه

براساس گزارش تعزیرات حکومتی کرمانشاه بر اساس گزارش بازرسان اداره بازرگانی برای سه باشگاه ورزشی تربیت بدنی به علت گرانفروشی پرونده تشکیل و جهت اعمال قانون در اختیار تعزیرات حکومتی قرار گرفت که شعب رسیدگی کننده با بررسی اوراق و محتویات پروندها و استماع دفاعیات متهمین، اتهام انتسابی را محرز دانسته و مرتکبین را علاوه بر پرداخت جزای نقدی در حق صندوق دولت به ممهور نمودن پروانه واحد به مهر تخلف اول محکوم کردند.